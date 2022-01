El CRAT visita al Cisneros en un duelo de necesitados

El CRAT Residencia Rialta recupera hoy en Madrid el partido contra el Complutense Cisneros (12 horas, Central de la Ciudad Universitaria), aplazado el 12 de diciembre por el brote de covid en la plantilla coruñesa. No recupera, sin embargo, a las numerosas jugadoras de baja que se acumulan desde que empezó la temporada.



En una campaña de transición, dura por las ausencias y por los resultados, el CRAT es el penúltimo clasificado de la Liga Iberdrola con tres victorias y cinco derrotas para un total de 14 puntos. No le va mucho mejor al Cisneros, otro clásico de la categoría, que encadena tres derrotas y es quinto con cuatro triunfos, un empate y tres derrotas para 21 puntos.



El de hoy es un duelo de necesitados, el primero del año para ambos, ideal para hacer borrón y cuenta nueva. El equipo coruñés no gana desde el 21 de noviembre contra el Eibar y debe sumar para alejar los fantasmas de la promoción de permanencia. Y el conjunto madrileño tiene que reaccionar si no quiere despedirse del ‘playoff’ por el título y meterse en un problema.



La lista de bajas condiciona la convocatoria del CRAT, que no podrá contar con Alevín, Mariana ni Leire, entre otras lesionadas, además de las internacionales Ceci y Requena, que están concentradas con el equipo nacional de ‘seven’.



Judith Hernández, Maica Martí, Sara Antúnez, Bárbara Murillo, Alejandra Victoria, Paula Burillo, Elena Martínez, Iria Anidos, Isabel Fontanarrosa, Divi Leis, Ana Montero, María Vega, Coro Repullas, Alba Lalín, Alejandra Fernández, Ana Iglesias, Claudia Barrio, Estela Salinas, Jessica Martín, Tania Martínez y Natalia Samsonova son las 21 convocadas.