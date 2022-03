Liceo-Barça | El Clásico, fuente inagotable de goles

La historia de los duelos de fase regular en Riazor entre los dos grandes del hockey rodado español comenzó el 3 de febrero de 1980, con reparto de puntos y los 2 primeros goles del Clásico en suelo herculino.



Joan Brasal y Antonio Gomes abrieron, por este orden, una cuenta anotadora que 42 años menos 5 días después arroja saldo positivo para el Liceo (94-73) en el siglo XX y para el Barcelona (49-67) en el XXI. Un historial al que en el pasado siglo contribuyeron 49 jugadores, 22 verdiblancos y 27 azulgranas, y 40 en el presente (19-21).



Entre ellos sobresale un nombre, el del posiblemente mejor jugador de la historia de este deporte, Daniel Martinazzo. El mago argentino encabeza, con 22 dianas, la lista global de goleadores. Le acompañan en el podio Fernando Pujalte, con 15, y Jordi Bargalló, que con 12 es el líder de lo que va de siglo, por delante de Josep Lamas (9) y Pablo Álvarez (8).



Pujalte, que cerró su carrera con 12 tantos (13 como liceísta), es uno de los 8 jugadores que han marcado con ambas camisetas. En el siglo XX también lo hicieron José Enrique Torner (6 dianas como azulgrana y 1 como verdiblanco) y Joan Carles (2 y 3). Albert Martinell, Juan Miguel Calero y Josep Benito también jugaron en ambos equipos, pero solo marcaron para el catalán.



En el siglo XXI, donde el Liceo, con menos posibles que antaño, se convirtió en la ‘otra cantera’ azulgrana, cuatro jugadores que marcaron con ambas camisetas en el Clásico en A Coruña tuvieron como hogar Riazor antes que el Palau Blaugrana: Pablo Álvarez (8 tantos con el Barça y 1 con el Liceo), Carlos López (6 y 1), Matías Pascual (6 y 1) y Lucas Ordóñez (1 y 3). Hay un quinto, con una historia peculiar: Sergio Miras. Criado en la cantera azulgrana, debutó como profesional en el Liceo. Anotó una vez con cada escudo.









Doblete sin marcar



Marc Gual, Pau Bargalló y Edu Lamas pasaron del Liceo al Barça, con el que marcaron los dos primeros. El coruñés nacido en Barcelona no lo consiguió con ninguno. Otro que no ha anotado, pero que podría hacerlo el sábado, es Jordi Adroher, mientras que Pau Bargalló (1) y Sergi Panadero (8) podrían aumentar sus respectivas cuentas.



Alberto Borregán, David Páez y Carlos López son los únicos que han marcado en los dos siglos. Borregán hizo 5 tantos en el pasado y 4 en el presente. Uno más que Páez (1 y 7) y López (3 de verdiblanco, dos en el siglo XX, y 5 de azulgrana en el siglo XXI).