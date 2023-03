Cano: "Tenemos que generar muchas más cosas"

Óscar Cano repasó la actualidad del Depor en una extensa rueda de prensa en la que se trataron muchos temas. Entre ellos, la situación física de Antoñito, las opciones en el lateral derecho, su etapa como director deportivo, las sensaciones que dejó el partido contra el Castilla, el plan de partido contra la Cultural o la vuelta de Quiles.

Lateral derecho

Antoñito queda fuera del entrenamiento de hoy, pero para nada está descartado. Cualquiera de los otros dos (Trilli o Villares) son las opciones si no puede jugar Antonio.

¿Está preparado Trilli?

Sí, todo la plantilla está preparada. No hay ningún problema con él. Si no puede Antonio tenemos que elegir la mejor opción, pero no la vamos a descubrir con 48 horas de antelación.

Sensación con Antoñito

Si vamos a los estrictamente caracterial, tengo muchas esperanzas de que esté, por como afronta este tipo de situaciones. Hay que ver como son sus próximas horas, pero lo que sí puedo decir es que está muchísimo mejor que a principios de semana.

Experiencia como director deportivo en la Cultural

Lo de la dirección deportiva surge porque tienen capital qatarí. Durante la temporada anterior a mi presencia en la Cultural, estoy en Qatar con la selección sub-19 y cuando acaba mi experiencia en la Copa de Asia en Bahrein se me plantea continuar, pero rechazo porque quería venir para España. Después me dicen que hay la posibilidad de ser DD de la Cultural y, aunque no es lo que más me gusta vi una oportunidad de salir de la exigencia del entrenador, de ver el fútbol desde otra óptica. Fue una experiencia muy agradable, con un ascenso a Segunda A. Luego me plantearon la renovación, pero no la llevamos a cabo porque tenía ganas de volver a enternar. Le guardo un cariño extraordinario a la gente de León. Es algo mutuo, porque el otro día en la Copa del Rey Juvenil se portaron de manera excepcional conmigo, incluso me habilitaron una cabina para que no pasara frío.

¿Eras más crítico con los entrenadores en esa época? Tenías a Rubén de la Barrera.

Para nada. Los casi 2 años con Rubén fueron maravillosos, generamos una gran amistad. Lo primero que dije cuando llegó allí fue que era un gran proyecto de entrenador. Lo único que intenté haccer fue facilitarle las cosas. Recuerdo que Rubén de joven venía a ver entrenar a alguno de mis equipos. Por ejemplo, en Ejido, se recorría media España, lo que demuestra su inquietud. Pasamos 2 años excepcionales y, aún con diferencias, tenemos muchas similitudes en cuanto a entender el juego. Mi labor allí fue llevarle a los mejores jugadores a los que podíamos optar.

Césped en el Reino de León

Entono el 'mea culpa', por no expresarme bien en otras ocasiones. Nosotros, con independencia de como esté la hierba, tenemos que salir a ganar, aunque me gusta jugar en el mejor campo posible. Hay zonas donde da poco el sol allí en invierno, pero trabajan diariamente para que esté en las mejores condiciones. No sé como va a estar, según como esté haremos una cosa u otra, no hay que hacer una montaña de esto.

¿Sorprende la mala racha de la Cultural?

Sí. Bajo mi punto de vista, y no porque nos enfrentemos a ellos y les queramos dar más valor, no es merecedor de eso, incluso en su último partido en casa contra el Alcorcón no mereció la derrota. Es una Cultural muy parecida a lo que vino, con un juego muy realista, que no fuerza cosas. Partían con la ilusión del año del centenario. Es una liga muy competitiva, te puedes dejar puntos en cualquier lugar. Parece que no, pero el fútbol tiene tanto de emocional que se mueve mucho por estas dinámicas.

¿Qué tiene que hacer el Depor para ganar allí?

Tiene que mantener su seguridad con respecto a la propia área. Hay mayor dificultad como visitante, pero tenemos que gestionar mejor el balón, durante más tiempo. Aún sabiendo que no podemos parecernos al equipo de Riazor, a nivel de ataque tenemos que generar muchas más cosas. Hemos conseguido algo muy importante, que Mackay haga pocas intervenciones, pero hay qye hacer muchas más cosas en ataque.

Clave del partido

No hay sólo una. Debemos hacer una mejor gestión del balón. No se lo podemos dar al rival, porque en cada posesión se van agrandando. Usar bien la pelota nos va a permitir presionar mejor, exigirles a replegar y si lo hacen en exceso será bueno para nosotros porque recuperarán lejos de nuestra portería. No tenemos que precipitarnos.

Si Antoñito no llega, ¿qué juega a favor de Trilli y qué a favor de Villares?

Si te lo digo puedes acertar. Es una pregunta muy interesante, pero me gusta que las cosas que van a suceder las sepan antes mis jugadores.

Mario Soriano

Es muy bueno. Con independencia del espacio en el que juegue, va a tener productividad para el equipo. Puede partir de un lugar, pero al final cada uno tiende a donde esté a gusto. En él es importante con quien esté, pero siempre acaba por dentro juntándose con Isi, Rubén, Quiles, Lucas, etc. Estos jugadores muestran su mejor versión en los espacios donde saben hacerlo. Tiene un potencial enorme y, para que progrese le estamos insistiendo mucho en el juego sin balón, para que sea cada día un mejor jugador.

¿Cómo está la gente de ataque?

Bien. Esto va también por dinámicas. En La Línea tuvimos las más claras, le hicimos 5 goles al Badajoz, etc. El otro día no estuvimos nada bien en la segunda parte, pero en la primera sí hubo ocasiones. No tengo dudas del potencial ofensivo de este equipo. Tenemos al mejor jugador de esta categoría, con sus carreras y su ansia por ayudarnos siempre, una segunda línea con gol, opciones a balón parado, etc.

Vaivén de emociones

Lo aceptamos. El entrenador con la edad va relativizando. El fútbol sigue sorprendiendo, por ejemplo el otro día tras la que tuvo Álvaro para el 1-2 antes del descanso, entramos al vestuario y no dábamos crédito, que tras una primera parte como como la que hicimos contra un equipo así, casi nos vamos perdiendo. No ha acabado nada, el fútbol te ofrece otra oportunidad. Es un aprendizaje más y el foco tiene que estar en lo que tenemos en frente. No puedo dejarme llevar por la decepción, porque al día siguiente vuelve a venir mis jugadores y tengo que hacer que se reseteen. Cuando tras Badajoz nos quedamos a 10 puntos era jodido, pero ahora, dentro de la ambición, tenemos que ver que estamos ahí.

Vuelta de Quiles

Es un jugador importante, el máximo goleador de la categoría, que se podía sustituir porque esta plantilla tiene muchos jugadores de gran nivel. En otros equipos habría sido aún más complicado suplirlo, pero tenerlo me deja un gran sabor de boca, porque sé que dispongo de un jugador que tiene una gran facilidad para el gol y que nos ayuda mucho.