Calavera: "El Racing está lejos pero no lo perdemos de vista"

Josep Calavera, que ha cogido peso en el equipo en este tramo de la temporada, se resiste a descartar al Deportivo de la pelea por el ascenso directo. El conjunto herculino no entrega la toalla por ahora por más que el Racing de Santander le saque nueve puntos y el golaveraje.





Participación

Últimamente estoy conteando más con muchos más minutos y contento, agradecido, con ganas de aprovechar las oportunidades que me dé el entrenador e intentando dar lo mejor de mí para ayudar a conseguir victorias





De menos a más en el equipo

Aunque había tenido poca participación, últimamente estoy contento con los minutos que estoy teniendo y me veo bien. Obviamente con minutos vas cogiendo más confianza y sintiéndote más a gusto, pero me encuentro bien





¿Le ha explicado el técnico por qué ahora tiene más minutos?

No tiene que darme explicación. Estoy contento y feliz con los minutos. Supongo que me habrá visto bien en los entrenamientos. Él quiere lo mejor para el equipo y yo estoy contento. Es una pregunta que no tiene que ser para mí sino para él







Junto a Álex Bergantiños en el campo

Habíamos coincidido poco por ser de un perfil similar aunque nos podemos complementar. A su lado te sientes seguro, tiene mucha experiencia, te transmite calma, seguridad y saber estar en el terreno de juego. Me sentí bien. a nivel individual no fueron mis mejores sensaciones porque sé que puedo dar mucho más y estar muchísimo mejor y voy a seguir trabajando para encontrar esas mejores sensaciones. Lo bueno es que el equipo consiguió la victoria





Autocrítica

Me da rabia porque tuve un par de acciones que no se pueden dar, sé que no las puedo fallar y es más mi propia autoexigencia, también me lo exige el entrenador y el equipo, son errores que no se pueden dar, más a estas alturas de temporada en que los pequeños detalles marcan la diferencia







El partido ante el Rayo Majadahonda

Tuvimos un arranque muy bueno, os 35 primeros minutos muy dominadores, se nos puso el partido muy de cara con dos goles, ellos al principio de la segunda marcaron y les dio motivos para ir a por el partido y nosotros nos defendimos muy bien, a nosotros nos faltó algo de balón y hacer daño en transiciones, pero el equipo estuvo muy bien posicionado y eso nos permitió mantener la ventaja





¿El equipo piensa en el playoff y conoce algo más de cómo será?

Estamos centrados en el día a día, en el partido de este domingo en Bilbao, no nos queda otra. El Racing lo tenemos lejos pero no lo perdemos de vista, queremos sumar día a día y veremos hasta dónde podemos llegar





El debe, fuera de casa, con dos meses sin ganar

Toca ganar, sobre todo para encadenar esas dos victorias, que el equipo coja confianza, recuperar sensaciones. Esperemos hacer un buen partido y llevarnos los tres puntos