Leyma Coruña | Brotes verdes con asterisco

Los Lakers no son lo mismo sin LeBron James y el Lleida no es lo mismo sin Michael Carrera. El venezolano, segundo en puntos, rebotes y valoración de la liga, no viajó por motivos personales, y el Leyma Basquet Coruña no desaprovechó la oportunidad de hacerse con un triunfo que necesitaba como el respirar. Un Leyma que, todo sea dicho, también tuvo su bajas: Monaghan y Pecius, además de la de larga duración de Alex Hernández.



No empezaron bien los locales: falta en ataque, triple cortísimo y pérdida en sus tres primeras posesiones, aunque los visitantes tampoco arrancaron sobrados. Lo hicieron abusando del triple, pero fueron dos seguidos de Javi Vega los que pasaron por el aro (10-5). Sin embargo, el de Leganés se vino arriba y lanzó otros dos, lejanos y en la misma jugada, que no entraron.









Muchas pérdidas





Atrás, los naranjas estaban bien, controlando su rebote, aunque al otro lado de la pista volvió el atasco y la falta de ideas de los últimos encuentros: malos tiros y, sobre todo, pérdidas. Hasta 4 balones entregó al rival Gray en sus 4 primeros minutos en cancha, la mitad de los que perdería el Leyma al final del primer acto. Una barbaridad.



Con 18-15 comenzó el segundo. Y con otros 2 balones pérdidos locales en los 120 primeros segundos. Afortunadamente, serían los últimas hasta el descanso. Los de Sergio García incluso mejoraron en defensa las prestaciones del primer cuarto. Al Lleida se le hizo duro lanzar en condiciones, y solo una penetración forzada y un triple de Marcos le dieron réditos en estos compases iniciales, en los que Diagne sacó partido a su diferencia de centímetros con Cleare.



También se animó Ward, en su caso desde 4 metros, con dos canastas consecutivas (24-17), ante la defensa de un ‘4’, Rosa. Gerard Encuentra cambió la asignación y puso a Cleare con Ward, que dejó de encontrarse cómodo (26-24). No así Ndow, que con 5 puntos seguidos, más un triple de Javi Vega, dieron al Leyma una máxima renta (37-29), a la que Schreiner le limó dos tantos, un botí algo magro teniendo en cuenta la diferencia en rebotes: 27-16, compensada, a la baja por los 10 balones perdidos.















Festival triplista





En la reanudación, la ‘marea naranja’ metió una marcha más en defensa... y 4 triples (en 6 intentos) en 5 minutos, los mismos que en la primera mitad. El último de la serie, obra de un Sanz que volvió a ganarse más protagonismo, dio al Leyma 14 puntos de superávit (55-41).



Y el Lleida se fue del partido. Primero le cayó una técnica a Badji y, muy cerca del final del cuarto, dos a su técnico, Gerard Encuentra, quien hubo de enfilar los vestuarios con su equipo 15 abajo (60-45).



Un triple de Hamilton situó la ventaja naranja al filo de la veintena. Jordi Ribas, segundo de Encuentra, colocó en pista un quinteto sin Badji ni Cleare, con Rosa en el poste bajo, y ordenó defender en zona, tanto en 2-3 como en ‘caja y uno’. Sergio García puso a los suyos en 3-2. El resultado fue un carrusel de jugadas de 2+1. La cuarta, casi seguida, la firmó Ndow para poner la rúbrica al decimocuarto triunfo del Basquet Coruña (73-56) todavía con 6 minutos por jugar.



Tiempo que sirvió para ver un par de antideportivas –una por bando– y la resurrección de Löfberg, que con tres bombazos lejanos consecutivos se resarció de su floja primera mitad y con el último de ellos cerró el marcador con la diferecia más amplia (88-63).



Sonrió el sueco y vuelve a sonreír un equipo necesitado no solo de victorias, también de volver a dar una buena imagen, sobre todo en ataque. Ayer la dio, con el asterisco de la ausencia de Carrera, un jugador con una ascendencia en el Lleida similar a la de Marc Gasol en el Girona. Pero las bajas afectan a todos y hay que adaptarse a ellas.













Leyma Coruña 88- 63 Força Lleida Leyma (18+19+23+28): Löfberg (16), Soluade (6), Javi Vega (11), Ndow (18), Ward (10) –cinco inicial– Hamilton (8), Gray (3), Sanz (5), Diagne (11).

Lleida (15+16+14+18): Badji (0), Schreiner (7), Miguel González (4), Juani Marcos (14), Rosa (8) –cinco inicial– Hughes (13), Cuéllar (0), Lafuente (7), Cleare (10), Kavas (0).

ÁRBITROS: Lizana, Marqueta, González Morán. Sin eliminados.