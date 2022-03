Borja Jiménez: “Todo viene condicionado por lo de siempre (el arbitraje)”

Borja Jiménez compareció en la sala de prensa de Balaídos muy descontento por la derrota de su equipo, pero matizando que la actuación arbitral condicionó el partido, bajo su punto de vista, una vez más.



“Por cómo se produce (la derrota) nos ha penalizado el inicio del partido, encajamos rápido. Hemos sabido salir del golpe, supimos salir de la situación con Quiles, con Mario, empatamos más tarde de lo que merecíamos y todo viene condicionado por lo de siempre (el arbitraje). Se podían ellos quedar con diez en la acción del penalti (sobre William) y al final nos quedamos nosotros con diez”, remarcó.





Tengo poco que opinar sobre el final, hay que saber ganar y perder





El preparador, que siempre se ha mostrado comedido en cuanto a los arbitrajes, admitió su descontento y enumeró situaciones con las que no estaba de acuerdo. “El descuento son cuatro minutos, el posible penalti que rematamos con Borja (Granero)... Donde habíamos llevado al partido a la segunda parte habríamos ganado, éramos superiores, ellos solo tenían alguna situación de transición, pero cuando te quedas con diez cambia todo”, se lamentó el míster.









Reto, a pesar de todo





El preparador, que a la pregunta de un periodista aseguró que no pensaba en dimitir, aseguró que la meta del Deportivo sigue siendo el ascenso directo, a pesar de todo. “Nuestro objetivo parece utópico pero sigue intentando ser campeones. Lo intentaremos hasta el último segundo del último partido que haya posibilidades reales. No vamos a dejar de intentarlo, tenemos la capacidad de cambiar la situación, aún estando lejísimos, va a depender de si el Racing pierde algún partido, que no lo está haciendo ahora mismo y la distancia ha aumentado”, reconoció.





Nuestro objetivo parece utópico pero sigue intentando ser campeones





Y es que, a pesar de todo, además de disculparse con la afición blanquiazul, pidió que no perdiesen la fe. “Entiendo su cabreo, la segunda vuelta no está siendo buena y tienen toda la razón. Les pido que confíen, entiendo que sea difícil creerlo, porque el equipo ha sumado más derrotas que en la primera vuelta, que confíen en nosotros, que lo vamos a hacer”, aseguró.



Desveló que William y Aguirre estaban con molestias musculares y habló sobre la conclusión de partido y la posterior invasión de campo.



“Sobre el final tengo poco que opinar por cómo se han portado, creo que hay que saber ganar y perder, pero es un tema más suyo”, zanjó el preparador.