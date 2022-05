Borja Jiménez: “Teníamos el ‘debe’ de ser capaces de remontar un partido”

El técnico del Deportivo. Borja Jiménez, valoró como muy positivo el ser capaz de doblegar al Tudelano y de sobreponerse tras ir hasta en tres ocasiones por detrás en el marcador.





“Al final contentos por ganar, teníamos del ‘debe’ todo el año de ser capaces de remontar un partido y tres veces, conseguimos darle la vuelta. A nivel mental, aunque nos parezca una tontería, nos va a dar. Primera parte incómodos, juego directo, mucha distancia, no ganábamos los duelos... Algo habitual en nosotros por nuestras características. Hemos defendido muchas más acciones que en un partido normal, sabíamos de su fortaleza a nivel de centros, son de los mejores de la categoría y no estuvimos bien en los duelos, ni en las distancias. Fue una primera parte con mucho gol, pero estuvimos desacertados, y tratamos de transmitir a los jugadores tranquilidad para atacar”, comentó.





Desveló que en el descanso tuvieron una “charla larga de cómo darle la vuelta a las cosas” y se mostró “contento por la remontada, por la afición, por todo”.





Tres tantos en contra

A pesar de haber encajado tres goles, afirmó que la confianza en la defensa seguía siendo total. “No tenemos que tener dudas, llevábamos tres partidos en los que nos habían chutado una vez a portería. No estuvimos bien a nivel ofensivo ni defensivo, hubo situaciones claras de hacer gol, no estuvimos acertados y nos ha generado desconfianza el primer gol”, aclaró el míster.





Reconoció que cuando el equipo tiene que defender cerca de su portería tiene “más problemas. Lo que hemos hecho mal han sido las distancias entre las líneas cuando ellos enviaban y cuando atacas mal defiendes más minutos. Nosotros somos un equipo construido para atacar mucho tiempo”, comentó.





Se mostró satisfecho también por el tanto de Miku, que no marcaba desde enero, y habló de la unión con la afición en la celebración final. “Contento porque para Miku su felicidad, además de las victorias del equipo, es el gol. Ha vuelto a ver puerta, ha hecho 45 minutos muy buenos, jugando de espaldas y le va a ayudar bastante. La celebración es de agradecimiento a nuestra gente, de comunión, se acerca el momento definitivo del año y era una forma de reconocerles el cariño”, explicó el preparador, sobre la conclusión del duelo y el aplauso conjunto de hinchada y Depor.





Salvachúa: “Quiero sacar una sonrisa a pesar de la derrota”





El técnico del CD Tudelano, Carlos Salvachúa, admitió estar muy satisfecho por el papel que había mostrado su equipo, que llegó a adelantarse hasta en tres ocasiones y que a punto estuvo de llevarse, al menos, un punto de su visita al Abanca Riazor.





“Quiero sacar una sonrisa a pesar de la derrota, la valoración es muy buena. Lo que ha hecho el Tudelano aquí no es fácil, hemos tenido tres palos, además. Hemos dado la cara, hemos tenido momentos, el Depor ha tenido muchas menos ocasiones que en otras y ha encajado tres goles en casa”, apostilló el técnico visitante, durante la rueda de prensa telemática a la conclusión del duelo.





Valoró, además, que el equipo dio la cara a pesar de los problemas de impagos, de contar con pocos jugadores del primer equipo y de haber confirmado ya su descenso a Segunda RFEF.





“Teníamos sub-23, chicos en proceso de maduración, que están creciendo, compitiendo y solo tenemos 18 jugadores (de la primera plantilla) no hay más. No hay que insistir en los cuatro meses sin cobrar y en no saber hasta el martes si había dinero para pagar el bus. Es de reconocer lo que ha hecho el Tudelano en estos partidos”, puso en valor el técnico durante su rueda de prensa.





Jugada polémica

Sobre el gol de Soriano, que marcó con la mano, tras darle el balón en la extremidad, comentó que podía haber condicionado el devenir del encuentro.





“Desde el banquillo no lo he visto, pero cuando veo que los jugadores van a protestar de esta forma... Me han dicho que es dudosa, los ha metido en el partido. Antes de marcar tuvimos dos largueros y esa jugada condiciona un poco el partido. Perdimos, pero con la cabeza muy alta”, aseveró el entrenador del Tudelano.