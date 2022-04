Borja Jiménez: “Nuestra segunda vuelta fuera de casa es muy mala”

El técnico del Deportivo, Borja Jiménez, admitió que su equipo no está mostrando su mejor versión a domicilio, tras haber sumado un empate ante el Talavera.



“Ha habido situaciones diferentes durante al año. Esta teníamos que ganar, otras como en Badajoz merecimos perder, hoy (por ayer) tenemos que ser más agresivos en tres cuartos y que pasen cosas de real peligro y no lo hemos sido. En ese aspecto tenemos que mejorar, nuestra segunda vuelta fuera de casa es muy mala. Tenemos suerte de que solo nos queda uno (a domicilio) y que el playoff se va jugar en casa (en Galicia)”, comentó durante su comparecencia de prensa.





El Deportivo no gana a domicilio desde el pasado 26 de enero, cuando los blanquiazules vencieron por la mínima al Zamora. Considera que el equipo merecía la victoria, pero se mostró crítico al apuntar que no habían hecho lo máximo para sumar de tres. “No es justo (el empate) pero hay que hacer más cosas para ganar. Tuvimos situaciones en la primera parte con Villares, Juergen, pero nos metieron gol con muy poco, en un centro lejano, mal defendido... Empatamos rápido, en la segunda parte estuvimos bien, llevamos la pelota a su área muy fácil, pero centros largos malos. Tuvimos mala suerte en la acción de Quiles (tiro al travesaño), pero hay que hacer más cosas para ganar, no sirve ser mejor que el rival, hay que ganar”, comentó.









El técnico abulense cree que el partido tuvo varias fases y que no siempre la escuadra estuvo al mejor nivel. Tengo la sensación de que los primeros 20 minutos entramos bien. Tuvimos las situaciones de Juergen, Willy, pero sin tanto predominio de ocasiones de gol y a partir de un córner hemos perdido el control. La primera parte no interpretamos bien y no conducíamos bien para que llegase la pelota a los de fuera, Tenemos que ser más consistentes durante más tiempo. Hoy (por ayer) defendíamos cerca de nuestra área, ellos ahí son fuertes y sabíamos que iba a ser todo (juego) más directo y no íbamos a robar en campo rival”, relató.



Cree que Antoñito, que debutó y jugó 70 minutos, estuvo a buen nivel, a pesar de su inactividad desde el pasado mes de enero: “Es normal, tras meses sin competir, que tenga fatiga, se quedará en unas molestias. A partir del cambio perdimos la profundidad por fuera con los laterales, lo que nos condicionó”.