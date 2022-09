Borja Jiménez: “Nos espera un partido bonito y difícil contra el Pontevedra”

Borja Jiménez augura para mañana un derbi complicado ante el Pontevedra, un equipo recién ascendido a la Primera Federación, pero que cuenta con varios jugadores importantes en sus filas, algunos viejos conocidos de los blanquiazules.



Los granates, que suman una victoria, un empate y una derrota y son décimos con cuatro puntos, perdieron por la mínima en el Abanca Riazor hace dos cursos, gracias a un solitario tanto de Keko Gontán.

1 Un rival exigente y con nombres propios



Borja admitió que ya había ‘espiado’ a su rival. “Le he podido ver dos veces en directo, tiene mucho valor verlos así. Ojalá podamos ver muchos rivales, sobre todo los que no conocemos, te ayuda a hacerlo. Es un equipo con una propuesta de juego alegre, dos mediocentros de mucho talento, Ángel, lateral de mucho recorrido, Brais que se mueve entrelíneas, Álex que lleva toda la vida en el club, arriba Charles, que conocemos todos, Rufo, que se ha hartado de meter goles... Es un equipo muy completo, no tiene nada que ver con un recién ascendido y nos va a poner las cosas muy difíciles”, alertó.

2 Extra de ganas contra el Deportivo



El preparador abulense declaró que todos los oponentes se crecen cuando juegan con el Deportivo y por ello auguró un compromiso complicado mañana en el Abanca Riazor. “Todos los equipos contra el Depor tienen ese extra de motivación. Nos espera un partido difícil y bonito”, incidió.

3 La satisfacción de jugar en Riazor



Los coruñeses, que juegan mañana en Riazor, tendrán en dos semanas dos duelos seguidos en su feudo: el aplazado contra el DUX, ahora ante el Talavera, el miércoles 28 a las 20 horas y el choque ante el San Fernando, el 2 de octubre a las 19 horas.



Borja asume con naturalidad esa doble cita en Riazor y apostilla que le encantaría poder jugar siempre como local.



“Siempre que pueda elegir, (jugar) en casa, con nuestra gente y nuestro estadio, el mejor de la categoría. Ojalá, pudiera jugar cada siete días aquí. Vamos ahora a recuperar el partido aplazado y este tramo del calendario coincide así (con varios choques en Riazor). En el segundo tramo a lo mejor cuadra de otra manera, no es algo que miremos a largo plazo. Estamos muy centrados en el Pontevedra, que lo está haciendo muy bien y que nos va a poner las cosas muy difíciles”, aclaró.

4 Responsabilizados en cada encuentro



El Deportivo ya ha superado los 22.000 socios, récord de la categoría, mejorando sus registros de la campaña pasada, en el tercer curso seguido fuera del fútbol profesional.



Una afición que no decae a pesar de las decepciones y del último ‘palo’ del ascenso y ante la que el equipo espera dar su mejor versión, no solo por ella, sino por lo que representa la entidad herculina.



“Cuando salimos al campo la responsabilidad te la da el escudo. Estamos encantados con el número de socios, cuando las cosas se tuercen siempre dan la cara. La responsabilidad que tenemos es la máxima cuando nos ponemos la camiseta del Depor y tener más socios nos llena de orgullo”, comentó el preparador durante su rueda de prensa en Abegondo.

5 Entrar mejor en el partido



En el duelo inaugural para los coruñeses ante el Talavera el equipo entró peor en el partido, condicionado sobre todo por tratarse del debut, pero no es algo en lo que Borja crea que haya que incidir.



“No hemos hecho hincapié, el otro día el equipo fuera de casa no tuvo ningún problema. Fue más por el hecho de ser el comienzo de la competición Hay jugadores que tienen muchos partidos en Riazor, no es algo que nos preocupe, yo creo que fue el debut del equipo, empezábamos a competir, una semana más tarde...”, argumentó Borja.



A falta del entrenamiento de esta tarde, en principio el cuerpo técnico contará solo con la baja de Borja Granero, debido a problemas musculares, ante el Pontevedra.