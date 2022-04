Borja Jiménez: “Nuestro ‘debe’ en estas jornadas es ganar fuera de casa”

El Deportivo no está mostrando buenas prestaciones a domicilio, incapaz de vencer en las últimas cuatro jornadas, en las que ha firmado tres derrotas y un empate. Por eso, el domingo a mediodía ante el Bilbao Athletic el equipo quiere volver a sumar de tres.





1. Un triunfo que se resiste

La meta pasa por vencer de nuevo lejos del Abanca Riazor y la siguiente parada es Lezama, con un filial bilbaíno que ha ido a más desde la llegada de Patxi Salinas.

“Para nosotros es un partido importante en el aspecto de que en casa de los últimos 12 hicimos 10 (puntos), pero fuera solo hicimos uno. Es un poco nuestro debe en estas últimas jornadas. El equipo durante la primera vuelta consiguió bastantes puntos fuera, sabíamos que iba a ser difícil (lograrlos en la segunda vuelta), pero no hemos estado al mismo nivel”, admitió el míster.





Aunque comentó que hubo “situaciones puntuales en las que no se consiguieron los puntos” lo que queda ahora es “ir partido a partido y ganar.”





2. Meter presión al actual líder

A pesar de los nueve puntos más golaveraje que separan a los blanquiazules del Racing de Santander Borja subrayó que la meta seguía siendo obtener el mayor número de puntuación posible, para que los de Fernández Romo noten el aliento del Depor.





“Nuestro objetivo es meterle presión al Racing, es ganar las ocho jornadas porque nos va a llevar a una puntuación de 81 puntos, que es altísima y que nos dejaría opciones de ser campeones”, puntualizó.





3. Centrados en el presente

El míster herculino cree que el equipo, pase lo que pase en Lezama, podría encajar un resultado negativo porque está mejor y más enfocado en el momento actual y no en lo hecho en el pasado, tanto lo bueno como lo malo.





“El equipo da muestras de encontrarse mejor, pero no creo que ahora un mal resultado nos vaya a llevar a esas dudas. No veo al equipo en ese momento, ganamos el otro día al cuarto clasificado (Rayo Majadahonda), con bastante solvencia en el inicio, pudiendo haberlo dejado solventado (el partido) en la primera parte. Es momento de focalizarnos en lo que queda, mirar el pasado, ni para lo bueno ni para lo malo, nos va a llevar a nada, afrontar cada partido como una final. Hay que mejorar en nuestro día a día y ganar”, pidió.





4. Un adversario que va a más

El conjunto entrenado por Patxi Salinas ha conseguido salir de la zona de descenso, de la que se ha distanciado cuatro puntos, y ha ido a más en esta segunda parte del campeonato liguero.





“Han cambiado las últimas cuatro jornadas en casa no han encajado gol y han ganando los timos partidos. Lo ha llevado a lo que es Patxi, a como entiende el juego, agresivo en fase defensiva, muy diferente a lo que era en el inicio. Han conseguido buenos resultados contra gente de ‘su liga’. Suman una puntuación muy alta a falta de ocho jornadas, salieron de donde estaban cuando lo cogió Patxi y tienen cierta diferencia con los de abajo”, resumió.





5. El playoff, ningún ‘premio menor’

Para el míster, en consonancia con palabras declaraciones de Borja Granero, el playoff es un objetivo tan honroso y factible para regresar a Segunda como habría sido hacerlo de forma directa, algo muy complicado actualmente.





“Se abre una vía de ascenso en el playoff. Los ascensos que tengo los he conseguido en playoff. Si tenemos que jugarlo no hay ningún problema. No hay que menospreciarlo, lo que hay que hacer es ascender”, aclaró.





6. Más regularidad durante todo el duelo

Borja exigió que el equipo sea más regular toda la contienda. “Nos estamos jugando mucho, la manera de afrontar los partidos hay que igualarla en minutaje, no solo pueden ser 45 minutos (de intensidad), hay que alargarlo. Hay que entrar bien en los partidos y darle continuidad al juego, cuantos más minutos mejor”, zanjó.