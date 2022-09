Borja Jiménez: "Es el momento de que todos los jugadores demuestren por qué están aquí"

Borja Jiménez ha ofrecido una rueda de prensa este mediodía en la que ha valorado el partido del sábado contra el Celta B en Balaídos.

Duelo con el Celta B: Ya lo vivimos el año pasado en los dos enfrentamientos, entonces, ya no nos pilla de nuevos. Hay que asimilar, aunque sea muy doloroso, dónde estamos y hacer todo lo posible por salir de aquí para que no se repita. Ahora, como el próximo partido, con la importancia que tiene para todo el mundo, porque ya lo vivimos el año pasado para lo bueno y para lo malo y preparándolo muy concienciado y con la exigencia de un partido más.

Gabri Veiga puede jugar en el filial celeste: Sí, yo cuento con que juegue, es un muy buen futboista, que está jugando con asiduidad en Primera División, en el primer equipo, y ha coincidido que esta semana no hay jornada en Primera División e intuyo que jugará con el filial.

Invasión de campo la pasada campaña: No, hasta ahora de hablar con los jugadores sobre eso, no hemos hablado. Todos los que estuvimos allí lo tenemos presente, pero no es un tema que todavía haya salido. Creo que aquello quedó marcado y los jugadores y la gente que estuvimos ahí lo tenemos muy reciente, pero no ha sido un tema a debatir.

¿Esperas que se repita? No espero que eso haya mejorado, en el sentido de que las medidas de seguridad serán mayores que las que hubo el año pasado y lo habrán corregido. Viviremos un buen ambiente de fútbol, intentaremos que nuestra gente que vaya salga feliz del estadio y no tiene por qué haber ningún altercado y esperemos que sea así, pero esto no deja de ser un deporte y tenemos que llevarlo con la propia normalidad que tiene el deporte.

¿Poco que ganar y mucho que perder en este partido? Está claro, sobre todo porque se nos recuerda mucho más lo que pasó el año pasado que la primera victoria que tuvimos en la jornada 1. Es como que la gente daba por hecho que teníamos que ganar 5-0. Entonces, entiendo que si ganamos se va a ver como algo normal y si perdemos, no. Va a ser un partido fuera de casa contra un rival que va a estar extramotivado y nosotros tenemos que estar en igualdad de condiciones en esa motivación, que creo que el grupo lo está.

¿Qué partido esperas? Es un equipo que ha cambiado bastantes jugadores, que por dentro sigue teniendo mucho talento y vamos a ver si está Gabri o Martín Calderón, que lo han firmado ahora del Cádiz. En el centro del campo tiene esa pausa, ese control del juego, le gusta dominar. Normalmente, dentro del 3-4-3 que usan o el 4-3-3, tiene gente por fuera con mucha velocidad y luego atacantes como Lautaro, que viene de hacer dos goles, o Pablo, que el año pasado lo hizo muy bien en el Compos. Tiene gente con mucho talento, es cierto que han cambiado muchas caras, pero no dejan de ser muy buenos futbolistas para la categoría. Será una lucha para ver quién se hace con el control del juego. A partir de ahí, estar atentos a cualquier circunstancia que no tenga que ver con el control del juego.

¿Qué valoración haces del empate con el Pontevedra? Creo que ya he hecho algún análisis durante la semana. La segunda parte te deja un sabor agridulce, después de lo que había sido la primera parte, y no hubo muy claras situaciones de tiros a puerta, pero sí hubo situaciones de tres contra uno en la frontal del área, dos de Antoñito bastante claras para poder acabar la acción, una de Rubén que intercepta muy bien, el tiro de Raúl Carnero. Creo que tuvimos un bagaje no bueno, porque no terminó en casi nada, pero sí alto en cuanto a volumen de circunstancias cerca del área. Estamos preparados para afrontar el nuevo partido, intentar hacerlo muy bien, intentar ganar y que poquito a poco se vaya viendo esa mejoría que demanda la gente y demandamos nosotros.

¿Se verá un once diferente el sábado?

No lo sé. No creo que sea muy diferente porque no considero que todo esté mal. Creo que estamos en ese proceso que tenemos tres jugadores que llevan solo quince entrenamientos, otros que con molestias, están tratando de integrarse, pero es el momento de que todos los jugadores demuestren por qué están aquí. No sé si el sábado o la semana que viene, tendremos que ver a todos para que expresen en el campo el potencial que tienen.

¿Te condiciona la composición del equipo que se vuelva a jugar el próximo miércoles?

No lo voy a plantear como que el miércoles tenemos otro partido, sino que vamos a tratar que los que jueguen el sábado sean los mejores para ese partido y a partir de ahí, ver el cansancio acumulado y elegir los mejores para el próximo partido. Pero vamos a Balaídos a intentar ganar.

¿Te tomas este partido como una revancha de la derrota de la pasada temporada?

Yo a nivel personal mío, no es cuestión de que sea una revancha, no me gustaría que se volvieran a repetir las imagenes que vimos y el cierto peligro que pudo haber después del partido. Eso no me gustaría porque está fuera del deporte. Lo que sí me gustaría es ganar el partido porque para nuestra afición no ganar este partido es más doloroso de lo que supondría no ganar cualquier otro. En ese aspecto, sí que tengo muy claro que tenemos que focalizar mucho todo ese nivel de tensión que se puede vivir, antes y durante el partido y que estemos muy concentrados en el juego.

Multa por el paquete de kleenex por el partido contra el Pontevera: No sé cuáles han sido las multas, pero entiendo que habrá una reglamentación que justifique una cantidad u otra. Intuyo, porque no estoy al corriente de todo eso. El juez de competición habrá hecho caso a lo que ponga en la reglamentación.