Borja Jiménez: "Jugar en hierba artificial no nos tiene que servir como excusa, sino como un reto"

El técnico del Deportivo, Borja Jimémez, considera que la escuadra blanquiazul no debe viajar a Villaviciosa de Odón, donde el domingo le espera el DUX Internacional, con temor por la superficie de hierba artificial del campo del rival, ni siquiera por las dimensiones del terreno de juego, menores al estadio de Riazor.





El preparador abulense ha asegurado esta mañana en rueda de prensa que sus futbolistas no deben utilizar dicha circunstancia "como una excusa, sino como un reto" para sumar un triunfo que a los blanquiazules se les escapó en el único encuentro que disputaron en césped sintético en la presente campaña, en el feudo del Unionistas de Salamanca.





"Ahora ya se juegan partidos de Champions en campos de césped artificial. Las condiciones van a ser las mismas para los dos equipos. Si el campo es más pequeño, lo será para los dos también. Es cierto que el bote es diferente y las acciones suelen ser más imprecisas a un campo de superficie natural, sobre todo por el bote de la pelota, y estará más lento, pero es lo que tenemos y donde tenemos que competir. No nos tiene que servir de excusa, sino como un reto, como lo hicimos en Salamanca. Además, el DUX es un equipo muy similar a nosotros y vamos a tener las mismas ventajas y los mismos problemas. Se habla de la superficie, pero no pasa nada, hay que ganar", ha subrayado.







En ese sentido, ha profundizado en que "el DUX es un equipo con un míster que tiene la idea muy clara de lo que quiere, tiene muy buen trato de la pelota, junta jugadores para dominar, tiene jugadores arriba peligrosos o contrastados como Barral, Mancebo, Alberto Gil, Álvaro en el otro lado. Los interiores con mucha llegada, como Bonaldo. Junto a nosotros, somos las mejores rachas en las últimas jornadas y nos lo van a poner muy difícil. A ellos el campo tampoco les ayuda, estoy convencido. Tenemos una idea parecida e intentaremos imponernos cada uno con esa idea y lo afrontaremos como si fuera el último partido".







"Veremos un Depor que se tiene que marcar un nuevo reto, ganar fuera de casa en una superficie donde este año, contra Unionistas, no lo hicimos. Cada semana buscamos un nuevo reto y el de esta semana está muy claro", ha insistido.







El cuadro coruñés afrontará tres encuentros en apenas siete días, ante el DUX, el Zamora y el Racing de Santander. Borja Jiménez, sin embargo, prefiere planificar cada duelo a medida que llegue, sin pensar en si hará rotaciones o no: "Creo que vamos a ir partido a partido, viendo un poco cómo se van encontrando los jugadores, partiendo del primero , que es el de DUX, y en función de eso luego haremos Zamora y Racing. Llevamos más carga de minutos, pero todos los chicos están en condiciones. No hay ningún inconveniente con ninguno. Intentaremos acertar cada día, estoy encantado con la plantilla que tenemos. Habrá más participación porque hay tres partidos, pero cada uno lo plantearemos como si fuera el último", ha dicho.





Jaime Sánchez no viajará a Madrid por decisión técnica: "Hay situaciones personales de cada uno, pero no siempre tienes que estar lesionado. Está bien, jugó el otro día 90 minutos, esta semana ha hecho los entrenos con nosotros y estos días hemos decidido que no los iba a hacer, pero si todo va bien, el lunes estará con nosotros y estará en plenas facultades".





El preparador blanquiazul también ha hablado sobre Álvaro Rey, única incorporación del Depor hasta el momento en el mercado de invierno. El abulense ha asegurado que está en condiciones de ser titular, aunque todavía se encuentra lejos de su mejor versión.





"Al cien por cien no lo vamos a ver ahora ni en este mes. Para encontrarnos al Álvaro de poder disputar 90 minutos es más a largo plazo, pero sí está disponible para jugar de inicio, si lo creemos oportuno el domingo, el miércoles o ante el Racing. Pero el mejor Álvaro lo veremos más adelante. Pero él está bien y es un jugador de características diferentes a las que teníamos y nos va a aportar muchas cosas".







Miku, pichichi blanquiazul con nueve goles, se encuentra a una cartulina de cumplir ciclo y perderse un encuentro, circunstancia que lleva a especular sobre la posibilidad de forzar una tarjeta este domingo para que el venezolano cumpla dicha sanción ante el Zamora y no se pierda el imporante partido contra el Racing de Santander.





"Me da igual porque la podríamos haber forzado hace semanas. Cada día vamos a buscar el momento donde poder hacerla y el día que no esté diremos 'no está Miku'. Da igual, igual no está el día del Racing o del Zamora o está en los dos. En el fútbol, hacer planes a largo plazo es equivocarte. Primero tenemos que intentar ganar al DUX, luego al Zamora y luego al Racing. No vale hacer cábalas, después de sta semana podemos salir segundos o primeros con 52 puntos. Estamos en enero y hay que ir con calma. No va a haber nada decisivo hasta abril. Paciencia, intentar mejorar en el día a día, que podamos seguir sumando puntos y no vamos más allá porque cuando miras muy lejos, normalmente no ves nada", ha explicado.







Por último, ha insistido en la necesidad de pensar únicamente en el encuentro del domingo, sin poner la mente aún en la cita con el segundo clasificado.





"Creo que los jugadores ya me conocen, saben cómo soy y cómo estamos trabajando hasta ahora. En el partido del Racing hay diferentes vertientes. Podemos llegar empatados a puntos, con nueve de ventaja, con doce, o igual viene el Racing siendo primero. Yo entiendo a la gente y es un partido especial y ojalá seamos 25.000 ese día, pero yo los quiero cada fin de semana y los vamos a necesitar siempre. Importantes van a ser todos los partidos porque hay que conseguir una puntuación y los puntos del Racing valen lo mismo que los del DUX. Tenemos dos enfrentamientos antes que ese y la sensación mía y la que percibo del grupo es que todavía queda muy lejos, aunque falten ocho días, y que queda mucho trabajo por delante. Va a ser el segundo partido de la segunda vuelta, nos van a quedar después todavía 17 por jugar, así que imagínate todo lo que queda después", ha sentenciado.