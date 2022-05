Borja Jiménez: “Los jugadores están con la mente en lo que viene”

El técnico del Deportivo, Borja Jiménez, admitió que el partido tuvo dos partes muy diferenciadas, que el cuadro blanquiazul estuvo mejor en la segunda y que los futbolistas estaban más pendientes y con la mente más puesta en el duelo que los medirá el próximo sábado día 4 de junio a las 21 horas al Linares.





“Hicimos una buena primera parte, cómodos con la pelota, comparada con la segunda, y con una situación cercana a gol, de dominio, como suele ser habitual. En la segunda nos ha costado más, perdimos un jugador dentro, no hemos sido capaces, nos atacaban más rápido y nos ha costado más. Es entendible que los jugadores estén con la mente puesta en lo que viene y hay que valorar positivamente lo que hemos hecho durante el año”, indicó durante su comparecencia de prensa telemática.





Buenas sensaciones

A pesar de que el encuentro no fue brillante, el técnico aseguró que había visto bien a su equipo durante la semana y que se había entrenado bien.





“Durante la semana la sensaciones fueron muy buenas, de competitividad entre nosotros, de hacer muchas cosas y de hacerlas bien. Las sensaciones fueron buenas durante la semana, pero luego al final el rival se juega mucho y nos ha costado en los duelos. Los jugadores tienen en su cabeza el partido del sábado y con la pérdida de ese jugador por dentro hemos estado incómodos”, volvió a admitir el míster durante su comparecencia.





Asimismo, hizo una primera valoración del Linares, quinto del Grupo II y que será el rival de los coruñeses, aunque apenas pudo dar aún detalles sobre su próximo adversario. “No te puedo decir, conozco a los dos entrenadores, lo han hecho muy bien, pero no había visto nada del otro grupo. Ahora tenemos bastantes días por delante para analizar el que va a ser nuestro rival y lo haremos como otra semana más”, argumentó el entrenador, que aseguró que no supo nada de cómo iba la jornada durante el choque.

“Estaba muy centrado en lo que teníamos que hacer en el campo, en el descanso han comentado algo, pero no estaba al tanto. Hasta el final no he sabido nada”, dijo el míster blanquiazul.





También habló sobre el debut de Brais Val: “Como dije ayer (por el viernes) en la previa, ha entrenado bastante días con nosotros, nos ha ayudado durante todo el año y esto era un premio”.