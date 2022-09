Borja Jiménez: “Es la jornada 4 y el equipo no ha perdido”

El entrenador deportivista, Borja Jiménez, destacó en sala de prensa que el equipo debe seguir tirando de autocrítica pero valorando también los logros del presente arranque de temporada, en el que el club suma 8 puntos en cuatro jornadas y permanece invicto.



“Es cierto que no estamos al cien por ciento. Los números del equipo son buenos, hay que tener paciencia, los chicos están en la jornada cuatro. No hemos perdido ni en pretemporada ni en liga. Somos los primeros autocríticos, una cosa no quita a la otra”, precisó, al tiempo que pone el foco en lo que a su juicio representa “jugar bien”.



“Jugar bien es el infinito. Jugar bien es ganar, ganar y ganar. Aquí jugar bien es ganar, que es por lo que se valora. En función de hacia dónde se quiera llevar el debate puede ser una cosa u otra”, expresó.

1 No descarta que vaya a tirar de rotaciones



En un tramo de la temporada con tres partidos en nueve días, el Deportivo afronta esta tarde-noche el segundo de ellos frente a un rival que todavía no ha puntuado.



A pesar de ello el estratega blanquiazul pondrá en liza a los que considere mejores para encarar la contienda, quizá dando descanso a determinados componentes de su plantel. “Puede ser que al jugar entre semana haya menos descanso; puede que haya más cambios. Pero no tiene por qué ser de manera obligatoria. Pondremos los mejores mañana y luego otra vez los mejores”, especificó.

2 Sin miedo pero con respeto al Talavera



Preguntado acerca de las ‘cuentas de la lechera’ que hace una parte del entorno del club sobre la contienda frente al actual colista, Jiménez confesó que no existe recelo desde el cuerpo técnico a dar por ganado de antemano esta confrontación.



“Miedo ninguno. Tenemos que ganar mañana —hoy para el lector— que jugamos en casa. Tenemos que intentar, siendo tercer partido en casa, lograr una victoria y seguir imbatidos”, dijo.



Sin embargo, el míster alerta del peligro de subestimar a un conjunto como el toledano. “Tiene 0 puntos porque tiene dos partidos menos que el resto, no es algo que tengamos muy en cuenta. Ha jugado ante Linares, Fuenlabrada, que es aspirante, y Pontevedra. Ha tenido un inicio de calendario complicado. Intuyo que todavía no se ha enfrentado a equipos de ‘su’ liga. Me han sorprendido, es un equipo dinámico, que ataca mucho, que genera situaciones de idas y venidas en los partidos, con encuentros entretenidos. Me ha sorprendido para bien”, agregó.

3 Mejorar ahora en el plano ofensivo



El entrenador abulense del Depor se mostró satisfecho por el balance en defensa del choque del pasado fin de semana en Balaídos, si bien valoró la necesidad de optimizar prestaciones en ataque.



“A nivel defensivo ha sido nuestro mejor partido. Tuvimos en todo momento controlado al rival. No les permitimos nada de juego corto, hubo mucho envío, el equipo se sintió muy cómodo. A nivel ofensivo nos faltó velocidad en el inicio y tranquilidad en finalización. Confundimos los ritmos”, matizó.

4 Aguarda un buen ambiente en Riazor



Antes de poner punto y final a su comparecencia presencial ante los medios en Abegondo, el preparador espera que la afición arrope a sus pupilos, como siempre es la tónica general en el templo del club deportivista.



“Espero que el ambiente sea bueno, es lo más adecuado para los futbolistas. No tengo ninguna duda de que va a ser así porque siempre se han mostrado así. Durante los noventa minutos nos vamos a encontrar un estadio que anima siempre”, dijo.



“Cuando acabe el partido si no te gusta ya es momento de expresar —un hipotético descontento—. Durante el partido la gente va a al campo quieren que el equipo gane”, incidió.