Borja Jiménez: "Hubo un momento en el que no hemos sabido valorar que vamos a jugar un playoff"

El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, cree que la vía de ascenso a Segunda a través de la fase es igual de válida que haberlo logrado de forma directa, aunque no siempre se haya visto así.





"Un vez que no podemos ser campeones, el siguiente objetivo, que es muy bueno, es jugar el playoff e intentarlo a través de las eliminatorias. Ha habido un momento en el que no hemos sabido valorar que vamos a jugar un playoff, hay muchos equipos que no lo jugarán. Queríamos se campeones, va en nuesto ADN, pero hay que valorar como positivo el disputar una fase de ascenso y no hay ningun miedo, ni nada raro el hablar del playoff y es la manera de ascender. Hay que llevarlo con naturalidad", pidió.





Asimismo, prevé un encuentro complicado mañana a las 20.30 horas ante el Real Valladolid Promesas, que se juega la permanencia: "Será partido difícil, ellos, con opciones de salvación y nosotros, a asegurar la segunda plaza".