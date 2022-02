Borja Jiménez: “Hay que tener calma, sacamos un punto en un campo difícil”

El técnico del Deportivo, Borja Jiménez, apeló a la tranquilidad tras las tablas sin goles cosechado ante la UD Sanse.



“Para mí hay que tener mucha calma. Hemos sacado un empate en un campo que no es sencillo”, argumentó el preparador, aunque incidió en que su equipo iba a por más.



“Estamos fastidiados, porque nuestro objetivo es ganar siempre. Tuvimos situaciones claras para adelantarnos, los últimos 20-25 minutos con la entrada de Josep (Calavera) atacamos con más control, pero no fuimos capaces en las que hemos tenido. No tuvimos mucho acierto pero tenemos un punto más, son 50, en la media de lo que hemos hablado, y hay que seguir. Habrá que hacer todavía bastantes puntos para ser campeones”, admitió el míster.









Poner en valor lo hecho





Más allá de las tablas firmadas ayer, el entrenador pidió valorar todo el recorrido que lleva el cuadro blanquiazul en lo que se ha disputado de campaña.





En marzo del año pasado todos habríais firmado estar en esta situación





“Creo que el equipo ha hecho bastantes cosas para ganar, no fuimos capaces, nos va a doler siempre, porque queremos ganar, pero hay que valorar no solo el punto de hoy (por ayer) sino lo hecho hasta ahora. Quedan 13 finales y el que sea capaz de hacer más puntos será el campeón. En marzo del año pasado todos habríais firmado estar en esta situación. Hay una renta que hemos perdido, es pasado. Hemos hecho cuatro de seis, que en las alturas en las que estamos ojalá hagamos muchos cuatro de seis (puntos) y a partir de ahí intentar pelear por el campeonato”, declaró.









Buen trabajo de Brea





El preparador cree que el portero estuvo a la altura en su debut en partido oficial liguero con el Deportivo ante la ausencia de Ian Mackay, que intentarán que esté listo ante el Racing de Ferrol.



“Estamos tranquilos, estamos con él en el día a día. Ian ha sido nuestro portero en todas estas semanas, lo hablado es que esté para Ferrol, pero Pablo lo ha hecho muy bien, como Villares en esa situación (en el lateral derecho). Hemos ido subsanando los problemas que hemos tenido”, indicó.



Y es que en el caso de Trilli llevaba semanas con problemas musculares, que ayer lo dejaron en el banquillo.



“Trilli viene jugando semanas con mucho dolor, hizo un esfuerzo grande, infiltrándose, pero esa semana no le ha dado. No queríamos exponerlo tanto”, admitió el técnico.