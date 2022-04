Borja Jiménez: “Estaba claro que íbamos a sufrir por el marcador apretado”

El técnico del Deportivo Borja Jiménez reconoció que el partido ante el Rayo Majadahonda tuvo dos partes muy diferenciadas y con el marcador tan apretado el cuadro blanquiazul lo pasó mal.





“Hemos entrado bien al partido, hicimos el gol rápido, el 2-0 en 20-25 minutos y nos dio para apretar arriba. La primera parte estuvimos bien a nivel defensivo, tuvimos capacidad de robar y a parte del penalti tuvimos alguna situación más, pudimos hacer el tercero en una transición clara. En la segunda entramos peor y al no hacer el tercero en ese intervalo del 70-80 estaba claro que íbamos a sufrir y cuando el resultado se aprieta aun más. Cuando el resultado es ajustado los últimos minutos son del equipo que va por debajo”, admitió el míster.





Sobre los problemas atrás, aseguró que se debía a la forma de defender de sus zagueros. “Sufrimos porque quizá sea igual una de nuestras debilidades. Cuando tienes centrales que pueden defender bien fuera de tu portería, puedes tener más dificultades cerca. Ellos iniciaron (la segunda parte) con tres de ataque y sabíamos que en situaciones de juego directo íbamos a tener problemas Tratamos de defender mas arriba”, aclaró el preparador.





Centrados en ellos

Aseveró que el equipo sigue centrado en sí mismo y no piensa en el Racing de Santander, que sigue a nueve más golaveraje. “Estamos tratando de ganar cada partido, a ellos les está costando ganar, aunque están en una muy buena racha, ganan todos los días.





Nosotros tenemos que ganar y a ver si se equivocan y a ver si pierden y si no ir haciendo camino. Esta en nuestras manos e iremos día a día”, aclaró.





Sobre el penalti sobre Noel comentó que no sabía si había sido o no pero que el ruido, que según el técnico del Rayo que hacia el Depor quejándose de lo arbitrajes, no había beneficiado a su equipo. “No he visto nada, no sé si es penalti o no, no lo he visto. Al final para bien o para mal nos han pitado un penalti, fuimos capaces de anotarlo, el otro día también. Durante el año, los árbitros intentan hacer lo mejor posible su trabajo. Que hayamos tenido mas o menos suerte durante el año, seguirá igual, siempre he creído en la buena fe de los árbitros. Entiendo que hay mucho ruido, pero el ruido no nos ha beneficiado en ningún momento”, argumentó el técnico durante su comparecencia de prensa.