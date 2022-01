Borja Jiménez: “Este equipo es ganador; lo intentamos con todo”

Borja Jiménez destacó la capacidad de superación que demostró su equipo ante el DUX Internacional de Madrid.





“Estamos muy contentos. Al final, el poder ganar en los últimos minutos parece que te sabe mejor. Nos sobrepusimos al mazazo del gol antes del descanso y después del 2-1. El equipo es ganador, quiere ganar y lo hemos intentado hasta el final con los cambios y con todo”, comentó.





Los deportivistas se llevaron los tres puntos de un feudo complicado por sus características y su inquilino. “Es un campo complicadísimo, un rival que hace las cosas muy bien, con jugadores por dentro que tienen la capacidad de hundirte y con buen trato a la pelota, y nosotros sabíamos que iba a costar más en este tipo de césped y estamos contentos”, declaró.





Hubo acciones polémicas. “No voy a hablar (de los árbitros). En el segundo gol, la gente se para, pero si la norma dice que no hay que parar, el error es nuestro. Así que aprender y nada más. El línea me lo decía: “nosotros no queremos equivocarnos”. Si ha dejado seguir es porque la norma es así y si no han pitado penalti es porque no lo han visto”, indicó sobre el 2-1 y una caída de William en el área.





El equipo está pendiente de la evolución de Pablo Trigueros. “Notaba en la zona de atrás del isquio un poco enganchada, nos dijo que no sintió rotura, pero si malestar y habrá que esperar”, relató.





Borja Jiménez valoró la primera vuelta. “Tenemos que valorar que hemos hecho 43 en la primera vuelta, que estará seguro en puntuaciones de las más altas de la categoría”, dijo el míster, que pidió no estar pendiente de los rivales. “No podemos estar mirando todas las semanas lo que haga el Racing porque, si no, gastaremos nuestras fuerzas. Nosotros, en nuestro camino, intentar una segunda vuelta como esta primera, que será casi imposible. No sufráis con lo que hagan los rivales, sufrid con lo que hagamos nosotros”, advirtió.





Su foco ya está en el Zamora. “Celebración, ninguna. Las notas, para el último día. Tenemos que jugar el partido del miércoles, tenemos una plantilla muy amplia y homogénea y a prepararnos”, dijo el técnico, que pone un sobresaliente a lo hecho hasta ahora. El miércoles no podrá contar con Miku por sanción.





“No ha jugado Quiles y nos viene bien poder tener una plantilla tan homogénea, no en características, pero sí en nivel. Noel ha hecho su mejor partido”, dijo.





Alfredo: “Se llevan el triunfo por la calidad que tienen”







Tocado por la derrota, pero feliz al mismo tiempo. Sensaciones encontradas para el entrenador del DUX Internacional de Madrid, exjugador del Deportivo, Alfredo Santaelena.





“Fue un partido igualado, ellos al final tuvieron más pegada con los cambios y la entrada de William, que les dio profundidad. Lo más justo habría sido el empate”, opinó el preparador del conjunto madrileño en su comparecencia ante los medios de comunicación tras el partido que se disputó en el Municipal de Villaviciosa de Odón.





Alfredo tuvo los mejores deseos para el Deportivo. “Estoy convencido de que va a salir campeón y ascender”, comentó quien dio al conjunto coruñés el primer título de su historia, la Copa del Rey de 1995.

Para él, fue “un partido de alternativas en el juego, un partido muy dinámico y vertical por parte de ambos equipos”.





“Ellos se han llevado los tres puntos por la calidad de los jugadores que tienen”, resumió Alfredo, que evitó analizar la polémica. “De los árbitros no me gusta opinar, lo han hecho lo mejor posible. Más allá de que haya falta o no en el gol del 2-2, no habíamos encajado en todo el año a balón parado y es lo que me duele”, precisó.





Alfredo se alegró por la afición del Deportivo, de la que él mismo forma parte.





“Quiero darle la enhorabuena a la afición del Depor y del DUX también, que al final ha venido más gente de lo normal. Es un gustazo ver a la afición del Depor. Estoy jodido por perder pero al Depor le tengo mucho cariño, me ha dado mucho y solo le puedo desear lo mejor. Ojalá el Depor ascienda y yo mantenga la categoría. Creo que lo vamos a conseguir”, apuntó el técnico, quien espera ya el partido de vuelta: “Para mi será muy especial volver a Riazor”.