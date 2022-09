Borja Jiménez: “El equipo ha dado una mejor versión de la que estaba dando”

El entrenador del Deportivo Borja Jiménez hizo balance de la victoria y cree que su equipo fue superior al Talavera.



“Me voy con una sensación buena, pudimos irnos 4-1 al descanso. Tuvimos situaciones claras, fiables en ataque. En la segunda entramos bien, nos volvemos a adelantar. Fue un partido solvente por parte del equipo, los chicos contentos, quinta jornada once puntos y a seguir cogiendo sensaciones. Un partido controlado en líneas generales”, comentó el técnico.



Recordando los bloques que hacía de cinco partidos hizo balance. “De los puntos conseguidos, hicimos uno más (del baremo de diez). Si de cada quince hacemos once serían números más que suficientes para el objetivo. No nos tenemos que conformar, pero no es nada malo el bagaje en cuanto a puntuación, estaremos entre los primeros (en la tabla)”, puntualizó.



“En cuanto a sensaciones hoy (por ayer) mis sensaciones son buenas y fuimos superiores en la primera parte y en la segunda, con menos ocasiones, pero en cuanto a volumen de ocasiones ha sido el día de más ocasiones en juego y en casa. Se ve una mejoría en cuanto al juego, nos han hecho dos goles, no nos gusta encajar, pero el equipo ha dado una versión bastante mejor de la que estaba dando”, apostilló.

Puestos al día



Con este encuentro, el Deportivo suma ya cinco partidos y se pone al día en la competición.



“Los jugadores implicados, hay que darles cariño y hay que estar contentos. Y tenemos los mismos partidos que el resto de competidores y dejamos ese zanjado”, indicó.



Sobre los silbidos de la grada y el final del encuentro, en el que un sector de la grada criticó al equipo, así como los que se oyeron al decir su nombre al inicio, dejó claro que la hinchada es soberana.



“La afición tiene derecho a opinar, sus sensaciones y encantados del apoyo que nos muestran siempre. Creo que la afición es soberana, lo que ella diga y nosotros tenemos que trabajar y seguir ganando”, comentó.

Enfermería



El Deportivo tuvo que efectuar varios cambios. Al inicio el de Isi, pendiente de pruebas por molestias en un aductor.



Pablo Martínez, por su parte acabó muy cansado, mientras que en el caso de Trilli tiene molestias en el psoas, pendiente de realizar unas pruebas médicas.