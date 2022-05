Borja Jiménez: “Cuando no puedes ser campeón hay que ser subcampeón”

El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, aseguró que estaba contento con el subcampeonato, una vez que no había podido ser primero el cuadro blanquiazul, tras imponerse de forma clara al Valladolid Promesas (0-4).





1. La segunda plaza, asegurada

“Sabíamos que nos quedaba hacer puntos para asegurar el segundo puesto, cuando uno no puede se campeón tienes que ser subcampeón. Los jugadores están con confianza, llevamos once goles en los tres últimos partidos, bien de cara a puerta y teniendo acierto. Mejoramos a nivel defensivo mucho, en la primera no costó defender las situaciones de paredes”, resumió.





No obstante, el míster admitió que se iba “fastifidiado por el Valladolid”, al que le tiene “cariño”.





2. Con todos enchufados

Borja se congratuló por la aportación de jugadores que habían tenido menos mintuos y desveló que habrá futbolistas que no jueguen para evitar tarjetas ante Unionistas.

“En cualquier acción nos pueden amonestar, veremos cual es la mejor decisión. No tenemos que correr ningún riesgo, intentaremos que ninguno tenga que asumir riesgos de cara al tramo definitivo”, incidió sobre el tema de las tarjetas. Sobre la mentalidad de los que han tenido menos participación fue claro: Hubo participación de jugadores que hacía tiempo que no lo hacían, Álvaro, Josep, Doncel, Yeremay... contento con todos ellos, que vayan aportando. Ningún jugador está desconectado, para un entrenador es difícil de conseguir y me siento orgulloso”, apostilló.





3. Buenas sensaciones y sin dudas

El entrenador admitió que la temporada regular estaba a punto de finalizar en posiblemente el mejor momento, además de la anterior racha de la primera vuelta, del equipo.





“Estamos en buena dinámica de resultados, de juego, de goles, terminaremos siendo los que más goles han hecho, los que menos que han encajado, nos vamos con puntuación alta, nos duele no ser campeones. Llegamos en un buen momento (al playoff), las sensaciones son muy buenas, quedaron atrás las dudas de febrero y solo nos centramos en el playoff. Tenemos un partido muy importante el sábado (ante Unionistas), solo ponerte la camiseta del Depor implica ganar, hay que afrontarlo con garantías y sin correr ningún riesgo”, apuntó.





4. Jaime y Villares, con sendos golpes

El míster aclaró que tanto Jaime como Villares, que se llevarons sendas duras entradas por parte de los jugadores del Promesas se encuentran bien, aunque las faltas fueron duras, pero en principio podrán estar disponibles para la próxima semana.





“En principio son golpes, en uno de ellos resbala el jugador, pero en principio golpes. Mañana (por hoy) cuando entrenemos estarán magullados. Llega el tramo de la verdad y ahora el jugador no se va a quejar”, comentó el técnico durante su comparecencia.





5. Sentimiento encontraddos

Borja admitió que, al ser extécnico de los pucelanos, tenía sentimientos encontrados por el descenso del Promesas. “Para mí hoy (por ayer) era un partido complicado. Tengo a mucha gente a la que quiero del club, lo único que podía pasar con 0-3 era que ellos se equivocasen en una mala entrada. Nosotros íbamos a hacer cosas sencillas y respetarles a ellos, afirmó.





6. Agradecimiento a la hinchada

Volvió a elogiar a los seguidores del Deportivo. “No he escuchado ningún pitido durante todo el año y podrían haberse impacientado.Teníamos claro que íbamos a defender el escudo con la máxima profesionalidad", aseveró. “La semana de playoff hay que afrontarla como una más, aunque la gente del entorno se pondrá nerviosa e intentaré que los que estén a mi cargo estén lo menos nerviosos posible. Nos jugaremos todo en 90 minutos primero y para hacer las cosas bien hay que estar tranquilos", zanjó el técnico.