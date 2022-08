Bergantiños, la semana de la verdad

Ya no habrá más pruebas; al menos en partidos amistosos. Con el del pasado sábado ante el Somozas, el Bergantiños puso punto y final a la pretemporada. El domingo, el equipo de José Luis Lemos recibirá a la Gimnástica de Torrelavega en la primera jornada de liga en Segunda Federación.

1 Buenas sensaciones en el último amistoso



El Bergantiños disputó el pasado sábado en el campo de As Eiroas, donde el domingo recibirá a la Gimnástica de Torrelavega, su último partido de preparación. Fue ante el Somozas, de Tercera Federación, y terminó con 1-1 en el marcador. “Fue uno de nuestros partidos que más me gustó. El Somozas tuvo muy pocas llegadas a nuestra área. En una falta lateral, tras un saque en corto, nos hicieron gol. Nuestro segundo tiempo fue muy bueno, con muchas llegadas, con presencia en el área rival. Conseguimos un ritmo muy alto y acosamos continuamente a un Somozas con un 1-5-3-2 con Cambón y Rubo como hombres más adelantados”.

2 Positivo y negativo de la pretemporada



A cinco días para que dé comienzo la segunda temporada consecutiva del Bergantiños en Segunda Federación, Lemos señala, como lo mejor de las siete semanas de preparación, “el buen ambiente de trabajo. El equipo, con muchas caras nuevas, interiorizó muy pronto la idea de juego que queremos. Hemos sido dominadores en prácticamente todos los partidos que hemos jugado y, además, creando bastantes situaciones de gol”. En cuanto a la parte menos positiva del trabajo de pretemporada que ha realizado su equipo hasta el momento, el entrenador santiagués de la escuadra carballesa indica que “encajamos al menos un gol en todos los partidos. A veces con pocas llegadas, pero hemos recibido gol ante todos los rivales a los que nos hemos enfrentado”. Como parte negativa de las semanas de preparación, Lemos también quiso acordarse de los jugadores lesionados. “Lo peor fue no poder contar con Agulló y Ander, aunque este último ya está con el grupo”. Por contra, el capitán y central del Bergantiños de 32 años, Pablo Agulló Temprano, es la única baja confirmada al 100% por el cuerpo técnico del conjunto carballés para la primera jornada de liga el próximo domingo por la tarde ante la Gimnástica de Torrelavega. Estará, como mínimo, un mes más de baja.



3 Los resultados de los partidos amistosos



En toda la pretemporada, el Bergantiños solo fue capaz de ganar al Racing Villalbés y el Gran Peña, pero Lemos es tajante con ese tema. “Los resultados en los amistosos me dan exactamente igual. He vivido pretemporadas de todo tipo: con muy buenos resultados y malos inicios de liga, pretemporadas de no perder ningún partido y empezar la competición y no ganar en un mes... No le doy valor a los resultados en la pretemporada”. Por otra parte, el míster del Bergan ve a su equipo con “buenas sensaciones. No tenemos a ningún lesionado salvo Agulló”.

4 El encuentro que sirve de referencia



El técnico del Bergantiños no se decanta por ninguno de los partidos amistosos que ha disputado su equipo. “Contra el Deportivo hicimos un partidazo, pero contra el Racing también jugamos bien a pesar de ser nuestro primer amistoso. El primer tiempo ante el Fabril también fue muy bueno. Y el segundo contra el Somozas. Quizá nos ha faltado continuidad a lo largo de los partidos”.

5 Los dibujos tácticos que ha utilizado



El Bergan fue un equipo camaleónico a nivel táctico la pasada temporada. En cambio, en esta pretemporada “hemos trabajado el 1-4-2-3-1 única y exclusivamente. Al haber tantos jugadores nuevos quería ver un solo sistema con sus variantes. No habrá sorpresas”.

6 Los juveniles han dado la talla pero...



Sobre los juveniles que ha tenido en pretemporada, “Estramil seguirá con nosotros y me gustaría que se quedase Iago porque dio muy buen nivel pero no sé si podrá por estudios”.