Bergantiños: “El ascenso sería cerrar el círculo”

Palabra de capitán, ahora con 300 partidos oficiales con el Deportivo a sus espaldas. Álex Bergantiños analizó presente, pasado y futuro del conjunto coruñés. Espera cerrar el círculo con el ascenso a Segunda División. Sería su “acuerdo de mínimos”.









1 Los 300 encuentros con la blanquiazul







El domingo celebró una cifra redonda de partidos. “Ha sido un orgullo. Los números redondos siempre son especiales y es un sueño haber podido llegar a jugar en el equipo de mi ciudad y haberlo hecho tanto tiempo me hace sentir un privilegiado. Intento disfrutar el camino, el día a día, que a veces en esta profesión no es lo más fácil con los nervios y demás. 300 es una cifra bonita, pero no deja de ser un número y hay que centrarse en el presente, que es lo más importante”, precisó.Repasó los momentos más “top” y amargos. “Para bien, el año del debut, los derbis, que hacía tiempo que no se jugaban y que recuerdo con un cariño especial. En Primera, los partidos contra el Barcelona, con algunos goles. Y en el lado negativo un partido que no llegué a jugar y ha marcado la trayectoria reciente, el de Mallorca, tanto con mi accidente como con lo que pasó en la vuelta. Hubiese sido distinto la situación del club, la mía y la de todos estos años”, dijo sobre la final de la promoción de ascenso a Primera División en 2019.

Su rol es principal en el equipo de Borja Jiménez. Si no sintiera útil, estaría en otro equipo. “Siempre que noté que no era útil o que el club tenía otras preferencias, di un paso al lado. Yo intento disfrutar la profesión. Lo que queremos los jugadores es aportar en el campo y el día que no esté capacitado seré el primero en apartarme. Intento aportar tanto jugando como sin jugar”, apuntó. Ahora, aspira a cerrar un círculo. “He estado en Primera, Segunda, Segunda B, Primera Federación... debuté con 26, me fui cedido a Gijón, han sido muchísimas vueltas y sería un poco cerrar el camino, el círculo, devolver al club a donde lo cogí, en Segunda, sería lo mínimo en un camino con altibajos. Sería un acuerdo de mínimos que el club esté en fútbol profesional y cerrar esta etapa de muchos vaivenes”, apuntó sin pensar demasiado en el porvenir. “El fútbol es presente y daré el máximo en las funciones que me pidan. De momento soy futbolista y me dedico en cuerpo y alma a la plantilla y entrenador”, declaró.









2 La afición del Deportivo, un valor







Álex se deshizo en elogios hacia la afición del Deportivo. “Fueron años de vaivenes, viví el concurso de acreedores, un ERE, ascensos, descensos, pero tenemos una historia maravillosa, y lo más importante, la masa social. Batimos récords en equipos juveniles, femeninos. Hay que mantener ese privilegio de identidad con el club y los colores, ese respeto y cariño que es difícil ver en cualquier sitio del mundo”, comentó.









3 El momento actual del conjunto coruñés



El Depor se repone de un bache. “Es difícil después de una racha positiva empezar a caer de repente. Se notó ante el Calahorra. Ganamos, que es lo importante. Somos un grupo lo suficientemente trabajador y valiente para seguir haciendo los partidos que veníamos haciendo y dar carpetazo a este bache. Estamos en números para conseguir el objetivo. Nos toca un rival complicado, en racha, en su casa, un partido diferente de lo habitual. Pero ganamos al DUX y podemos hacerlo allí”, aseguró sobre la visita al San Sebastián de los Reyes.









3 Los aspirantes al ascenso directo







El capitán habló de los candidatos al ascenso. No reduce la ecuación a Depor y Racing. “Creo que es una categoría muy igualada, ni Racing ni Depor ganamos de goleada. Quizás tenemos un poco más de potencial, pero hay equipos capacitados para enlazar 3-4 partidos y ponerse ahí. Racing y Depor partimos con una ventaja en este esprín final, pero cualquiera se puede enganchar. Lo importante es estar bien posicionados los últimos partidos. No sé si va a ser una pelea de dos o más, hay partidos directos y tenemos que respetar a todos, llevar nuestro camino y sumar semana a semana para llegar a los cinco últimos partidos con opciones de ser campeón”, valoró.