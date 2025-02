Avalancha blanquiazul para el Carlos Tartiere

El pasado martes el RC Deportivo anunciaba la pre-reserva de entradas para asistir el domingo 2 (16.15 horas) al Oviedo-Deportivo, en choque correspondiente a la 29ª jornada en Segunda División.

En apenas 24 horas los socios de la entidad blanquiazul completaron unas 7.300 peticiones de localidades; una cantidad que ha desbordado las previsiones iniciales y que podrá seguir creciendo hasta el cierre del plazo para las solicitudes, el próximo domingo a las 23.59 horas.

Tanto Deportivo como Oviedo han intercambiado en la presente temporada solamente por limitaciones de aforo 860 butacas a un precio de 20 euros; de esta cifra el Deportivo por convenio gestiona el 60 por ciento de ellas, es decir, 516, mientras que la Federación de Peñas hace lo mismo con el 40 por ciento restante (344).

El deportivismo tiene marcado desde principios de temporada el fin de semana del 2 de marzo como el desplazamiento estelar de la temporada, tanto por cercanía como por las buenas relaciones existentes entre las aficiones deportivista y ovetense. De hecho, el encuentro inaugural de Liga en Riazor del presente ejercicio contra los azulones fue una auténtica fiesta entre aficiones hermanadas.

De este modo, la página web del cuadro herculino registró este martes una absoluta avalancha de pre-reserva de entradas que a buen seguro dejará a muchos seguidores coruñeses con la miel en los labios.

La Federación de Peñas del Deportivo, por su parte, también se ha visto desbordada ante el maremágnum de la petición de billetes para este citado compromiso; en efecto, han sido un total de 147 agrupaciones de aficionados las que han pedido entradas para el Carlos Tartiere, por lo que la directiva federativa apenas podrá satisfacer con dos o tres localidades a cada peña.

Un montante global de 860 localidades a las claras insuficiente tanto para cubrir la demanda de socios como de peñistas, que ha llevado a un buen número de deportivistas a mover sus hilos para conseguir más papel a través de la propia web oficial del Real Oviedo.

La entidad carbayona ha ofrecido preferencia a sus más de 26.000 abonados en la retirada de tickets para uno de los encuentros más atractivos de la presente campaña, si bien la hinchada de Riazor ha recurrido a familiares o amigos abonados del club asturiano para hacer efectivas sus respectivas compras.

No en vano, a los deportivistas que no han querido aguardar al resultado del sorteo de las localidades destinadas a socios les ha tocado rascarse el bolsillo y abonar entre 45 y 55 euros en la grada de Tribuna por algunas de las últimas butacas libres en un feudo como el Tartiere con un aforo total de unas 29.000 localidades.

Aunque todavía no se ha colgado oficialmente el cartel de "no hay billetes" en el recinto ovetense casi no quedan espacios libres y mucho menos asientos juntos disponibles; el escaso contingente de entradas a la venta se encuentra desperdigado a lo largo y ancho del estadio.

Al no ser un partido de alto riesgo no existirá problemas en principio para que los seguidores deportivistas puedan lucir sus colores en gradas que no sean la propia visitante, si bien un cumplimiento estricto de la norma de LaLiga podría obligarles a cubrir sus prendas blanquiazules.

En cualquier caso, el deportivismo ya se ha garantizado que su presencia en el Carlos Tartiere sobrepasará con creces los dos millares, poniendo toda la carne en el asador para que la escuadra dirigida por Óscar Gilsanz se sienta arropada en una salida ante uno de los favoritos a regresar a Primera División esta misma campaña (en la pasada se quedó apeado en la final del playoff ante el Espanyol).