Depor, amistoso y seguir el ritmo

El parón no frena al equipo blanquiazul. El Deportivo, líder de Primera RFEF, no se detendrá en este receso del campeonato esta semana, en la que, tras haberse entrenado el lunes, retomará las sesiones de trabajo en la jornada de hoy y jugará un amistoso por la mañana con la Ponferradina el sábado a puerta cerrada en el Anexo al estadio de El Toralín.









Campeón de invierno





El conjunto coruñés se ha garantizado el campeonato de invierno a falta de una jornada para el ecuador de la temporada, pero su técnico, Borja Jiménez, no quiere que sus jugadores pierdan el ritmo de competición antes de un final de enero cargado de encuentros, entre ellos el que le enfrentará a su inmediato perseguidor, el Racing de Santander. Los cántabros, que están a seis puntos, visitarán el Abanca Riazor el último fin de semana de este mes.



La siguiente cita para los blanquiazules será el domingo 23 al mediodía en el Municipal de Villaviciosa de Odón ante el DUX Internacional de Madrid, partido que cerrará la primera vuelta. El conjunto madrileño, que actualmente es undécimo con 24 puntos, está entrenado por el exjugador blanquiazul Alfredo Santaelena. El DUX recibirá al Depor en un buen momento, después de mantenerse invicto en las últimas cinco jornadas ligueras.



Ganó al Bilbao Athletic (3.0) y al SD Logroñés (0-1) y empató ante Tudelano y Talavera, ambos con un resultado de (1-1) y contra el Racing de Ferrol, en su campo, en la última jornada.







Pensando en el DUX





El Deportivo empezará desde esta mañana a preparar el encuentro ante el Dux, aunque intensificará la preparación la próxima semana. Los siguientes entrenamientos, como explica el propio Deportivo, serán “para recargar pilas, reponer fuerzas y a la vez seguir manteniendo el ritmo”. Todos serán en horario de mañana, a partir de las 10.30 horas, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Abegondo.



El ritmo lo mantendrá el Depor, a pesar del parón, de cara al amistoso que disputará a puerta cerrada el sábado a las 11.00 horas en el Anexo al Toralín ante la SD Ponferradina, de LaLiga SmartBank, equipo al que los blanquiazules se enfrentaron, con derrota, en el Trofeo Teresa Herrera el pasado verano en A Coruña











Sin excusas





Borja Jiménez, tras la victoria ante el Talavera después del pequeño receso por las vacaciones de Navidad, se mostraba satisfecho por cómo había vuelto al trabajo el equipo. Y es que consideraba importante haber reiniciado con victoria.



No obstante, al ser preguntado en rueda de prensa si le preocupaba cómo podía afectar el parón al equipo, aseguraba que no iban a poner excusas por eso.



El Deportivo, consciente de la importancia de este mes de competición no aflojará el ritmo ni se detendrá pese a este parón.