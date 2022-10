Alfredo Santaelena: "Hay muchos mimbres en esta plantilla para que el equipo salga adelante"

El exdeportivista Alfredo Santaelena se muestra convencido del potencial del Rayo Majadahonda para reconducir su pobre arranque de temporada y conseguir la permanencia, a pesar de que el cuadro madrileño es el penúltimo clasificado del Grupo 1 de la Primera RFEF con un punto en seis jornadas y se encuentra a cuatro de la salvación.

El conjunto majariego es el próximo rival del Deportivo y esta tarde ha presentado a Alfredo como su nuevo entrenador, después de la destitución de Diego Nogales hace dos días.



"Me encuentro fenomenal. El fútbol tiene estas cosas, cuando un equipo no arranca bien, como ha sido el caso del Rayo Majadahonda, al final tiene que salir un colega, en este caso Diego. Y así el fútbol. Ahora me toca a mí estar en este sitio", ha manifestado el preparador madrileño, quien arrancó el curso 2022-23 sin equipo, ya que las dos campañas anteriores dirigió al Dux Internacional, que ha sido expulsado de la competición por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y sustituido por el Talavera al no inscribir a jugadores ni a técnicos al arrancar la presente liga.

Alfredo, que esta mañana dirigió su primer entrenamiento al frente del Rayo Majadahonda, se siente feliz con el vestuario que se ha encontrado.

"He visto alegría, ilusión en la primera sesión de entrenamiento, que los chicos han entrenado con intensidad, y ahora mismo es intentar cambiar esta dinámica de resultados que tenían. Intentar por todos los medios, a partir de hoy, cambiar esa dinámica", ha subrayado.

"Llevo ya entrenando 21 o 22 años con esta temporada. Son unos cuantos", ha respondido cuando le han cuestionado por su trayectoria profesional.

"Soy una persona abierta e intento dar espacio a todo el mundo"

El estratega se ha definido como "una persona abierta. Intento dar espacio a todo el mundo conmigo, al final yo tomo las decisiones, pero intento que los futbolistas, como les he dicho hoy en el primer mensaje, confíen en mí, que confíen en mi trabajo. Creo que hay jugadores con talento y yo intentaré, con mi trabajo, sacarles el máximo rendimiento. Soy una persona que intento ser cercana a la gente, aunque cuando estoy cabreado soy diferente".

"En el aspecto deportivo intento que los jugadores tengan una idea clara de juego para luego transmitirlo en el campo", ha señalado.

Por último, los periodistas le han pedido que lance un mensaje a la afición majariega: "Que estén con el equipo, que apoyen, que queda mucha liga por delante. Sabemos que es un reto importante, pero quedan muchos partidos por delante y hay que tener confianza, creer en esta plantilla, en todo el mundo, que dependemos de ellos, y que estén a muerte con el equipo porque hay muchos mimbres en esta plantilla para que el equipo salga adelante".