Alfredo Santaelena (DUX) : “Mis jugadores ven cada semana el gol de la Copa del Rey”

Uno de los mitos del deportivismo y gran deportivista, Alfredo Santaelena, se sentará el domingo en el banquillo visitante de Riazor. La última vez que pisó ese escenario fue por la campaña ‘Toca volverse mollar’, que coincidió con el 25 aniversario de la Copa del Rey, en la que él fue decisivo. Cada semana, los jugadores a los que entrena, ven la celebración de aquel gol que dio el primer título oficial al club herculino. La tiene de fondo de pantalla.



Llega una cita que llevarás esperando mucho tiempo por lo que supone volver a Riazor.

Está claro que para mí siempre es importante volver a Coruña, a jugar a Riazor. Al final, desde el partido de la primera vuelta, ya estás pensando en volver a enfrentarte al Depor y es un orgullo volver a Riazor y a A Coruña.









A Coruña, una ciudad en la que eres muy querido por todo lo que significaste.

Hay una comunión muy grande entre Alfredo y Coruña. Tengo muchos amigos, tuve la suerte de meter ese gol tan importante para el deportivismo y hay un cariño mutuo. Volver a Coruña es volver a mi casa, es mi segunda ciudad, un sitio en el que estuve cinco temporadas en que me trataron fenomenal. Tengo la suerte de tener muchos amigos ahí.



Tendrás que hacer un paréntesis de 90 minutos en tu deportivismo.

Al Depor le deseo lo mejor, ya lo dije en la ida. Por un lado, me fastidia enfrentarme al Depor en esta categoría, porque el Deportivo, por todo, por afición, por club, merece estar en Primera y estoy convencido de que ascenderá a Segunda, no sé si esta temporada, pero lo que hay que intentar es volver a Primera porque es su sitio.



Por lo que veo tienes dudas del ascenso, como todos, porque el equipo las has sembrado en esta segunda vuelta.

Dudas porque al final la primera posición la tienen complicada. Nosotros venimos de enfrentarnos al Racing, un equipo muy sólido, y el resultado (0-3) no refleja el partido, pero ellos consiguieron el 0-1 en el primer tiempo y luego nos metieron dos goles al final, con dos penaltis. Están en una dinámica muy positiva. El Deportivo está teniendo algunos baches que le han hecho alejarse un poco de la primera posición, pero quedan siete jornadas, queda mucho por delante. Luego está la posibilidad del playoff. Ojalá que sea de primero... o sea como sea, pero que el Deportivo esté en Segunda A porque lo merece esa afición y esa grandísima ciudad.





Lo mismo se me salta alguna lagrimilla el domingo cuando pise Riazor





Vuelve Barral tras sanción. ¿Recuperas a Reguera?

En teoría ya está para entrenar. Recupero efectivos, que es importante porque en un equipo humilde estas bajas nos afectan, sobre todo en un partido tan importante como el del Racing o Riazor. En estos encuentros la experiencia de David Barral es muy importante, ese saber estar en el campo.



¿Les pondrás a los jugadores algún vídeo motivacional de tu etapa en el Depor, el gol de la Copa?

(risas) Pues mira, siempre les pongo vídeos en el ordenador y todas las semanas ven la celebración del gol del Santiago Bernabéu porque lo tengo de fondo de pantalla. Me da suerte. Más motivación que esa… Manjarín, Bebeto y yo, corriendo los tres en la celebración.



La última vez que pisaste Riazor fue con la campaña del ‘toca volverse mollar’.

Sí, con Javi Manjarín. Te alegra que se acuerden de ti para esos momentos. Todo el mundo tiene que arrimar el hombro, son situaciones difíciles, complicadas, pero la temporada que viene el Depor tiene que estar en Segunda A. Me alegraría mucho. Me siento uno más. Le tengo mucho cariño al Depor.



¿Qué darías por estar en el banquillo del Depor?

Eso es algo que me haría mucha ilusión. Tengo muchos años de experiencia, he tenido la suerte de enfrentarme al Fabril en otras temporadas, no me gusta enfrentarme al Depor en esta categoría, sí me gustaría en otra, y entrenarle sería una de las ilusiones más grandes de mi vida como entrenador. Es un club con el que ha habido siempre buen feeling, siempre tengo muy buenas sensaciones con el Depor. Ojalá pueda sentarme en ese banquillo algún día.



¿Cómo crees que te recibirán en tu regreso a Riazor?

Soy una persona que le doy mucha importancia al cariño de la gente, por mi forma de ser intento llegar a ella, sé que me van a recibir bien, ya no solo por el tema del gol de Alfredo en la final del 95, sino porque dejé muchos amigos, soy una persona muy querida en el deportivismo y creo que me van a recibir bien, me extrañaría algún pitido porque no le he hecho nada al Depor. Han sido cinco temporadas maravillosas. Supongo que habrá aplausos, como con otros exjugadores, porque es una grandísima afición, lo ha demostrado. Luego durante 90 minutos seremos enemigos, porque así es el fútbol, pero el deportivismo es muy grande.



¿Qué sentirás tú?

Cuando estuve con la promoción del hai que mollarse, cuando salí al campo se me pusieron los pelos de punta. Es inevitable. Es un campo que te ha dado mucho. Volver a Riazor, como está ahora, que ha tenido un cambio impresionante... Lo mismo se me salta alguna lagrimilla, ¿no?