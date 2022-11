Alberto Trapero: “Como vigués y del Celta, tengo ilusión de eliminar al Deportivo”

El defensa central vigués Alberto Trapero es uno de los pilares del CD Guijuelo, equipo al que el Deportivo se enfrentará el sábado en la primera ronda de la Copa del Rey y cuya principal arma es precisamente la retaguardia. El zaguero de 23 años forma parte de una línea que tan solo ha encajado cuatro goles en los diez partidos de liga que ha disputado hasta el momento el conjunto ‘chacinero’ en la Segunda RFEF. El olívico, del Celta desde niño, no esconde las ganas que tiene de liarla frente a los coruñeses.

Como vigués, ¿qué supone enfrentarte al Deportivo?

Para mí, es especial porque como gallego, vigués, que estoy fuera de casa... cuando nos tocó el Deportivo en el sorteo lo recibí con mucha ilusión. Tengo ganas de hacerlo bien y poder pasar de ronda.

Vamos, que te dio un subidón cuando en el sorteo salió el nombre del conjunto coruñés.

Sí, los compañeros querían un equipo de Segunda, pero yo prefería el Deportivo (se ríe) y en cuanto tocó la bola, todos los amigos y familiares ya estaban encantados y vendrán muchos a verme el sábado.

Supongo que estarán pidiéndote que le metas un gol.

Toda la gente en Vigo va a estar pendiente del partido. Yo soy de Vigo, del Celta de toda la vida, socio, mi familia es socia también, así que me haría mucha ilusión marcar un gol por mi equipo y por lo que representa para un vigués marcarle al deportivo.

Como aficionado del Celta, ¿qué te parece la situación actual del equipo herculino?

Es una pena porque he vivido derbis y son días especiales, semanas especiales. A pesar de la rivalidad y aunque haya gente que se pueda alegrar de este momento del Depor, a mí no me parece bueno ni para el fútbol gallego ni para un club como el Deportivo de La Coruña. Ojalá vuelva a Primera División cuanto antes para que podamos vivir el derbi gallego en la máxima categoría.

Es tu primer duelo con el Deportivo, pero sí te has enfrentado al Fabril.

Sí, toda la vida llevo enfrentándome al Deportivo en categorías inferiores, División de Honor y cuando jugué en el Arosa, me enfrenté al Fabril en Tercera División. Pero es la primera vez que juego contra el primer equipo y, como vigués y aficionado del Celta, sí tengo especial ilusión de enfrentarme al Deportivo, porque es un histórico, y de eliminarlos y, de paso, si puedo, llevarme alguna camiseta (se ríe).

Se nota que viene el Depor; la gente está ilusionada con ver a un grande en Guijuelo

¿Cómo se vive en Guijuelo la visita del cuadro blanquiazul?

Se nota que viene el Depor, que no es un partido más de Copa del Rey ni viene cualquier equipo. Se nota en la gente del pueblo, que está interesada en la eliminatoria. Están los carteles puestos, van a poner una ‘fan zone’. Aunque el Depor ahora se encuentra en horas bajas, no podemos olvidar lo que ha sido y la gente está ilusionada con ver a un grande en Guijuelo. Es un partido diferente.

Ya hace dos temporadas, el Depor no fue capaz de pasar del 0-0 en el Luis Ramos.

Sí, ya me han contado que estuvieron aquí hace dos temporadas y ellos son conscientes de que vienen a un campo complicado. El año pasado vino el Rayo Vallecano y fuimos a los penaltis. Saben que va a ser una eliminatoria complicada, somos un rival difícil de batir y ojalá se viva un partido bonito.

Todos los años hacéis de vuestro campo un fortín y esta temporada habéis ganado los cinco partidos de casa.

Llevamos un pleno de victorias en casa y, además, no hemos recibido ningún gol. Ellos saben que es un campo complicado y van a tener que salir con todo si quieren sacar algo positivo de aquí.

¿Confiáis en que se le atragante la hierba artificial?

Sí. El futbolista está acostumbrado a la hierba natural y cuando le toca venir a un campo de césped sintético, no le gusta y a lo mejor no tiene tantas ganas de salir a jugar. Nosotros ya estamos acostumbrados a nuestro campo y esperamos que les cueste ese puntito más de entrar en el partido y juegue a nuestro favor.

Solo habéis encajado cuatro dianas en diez jornadas.

Somos un equipo complicado. Esta semana hemos encajado tres, pero en los nueve partidos anteriores llevábamos solo un gol en contra. Tenemos que volver a esa dinámica de no encajar, como hemos hecho siempre en casa. Y aunque no somos un equipo que haga muchos goles, en casa sí que hemos marcado siempre.

El Depor ha arrancado la temporada de manera irregular y ahora mismo está fuera del playoff. ¿Te sorprende?

Sí, porque el Deportivo es un transatlántico en la Primera Federación y todo el mundo espera que esté en el primer puesto. Les ha costado un poquito empezar, pero entiendo que no es fácil para el futbolista ese ambiente cuando las cosas no salen bien, porque tienes mucha responsabilidad en un campo como Riazor porque eres el Deportivo. Pero cuando la plantilla sea capaz de dar un paso adelante, ganar varios partidos seguidos y meterse en los puestos de arriba, creo que este año le va a tocar volver a Segunda y, por muy vigués que sea, me gustaría que el Depor subiera porque es positivo para todos por ese ambiente de derbi y por Galicia.

¿Qué te parece su plantilla?

Jugador por jugador son una plantilla prácticamente de otra categoría, la mejor de Primera Federación.

¿Se os puede atragantar el salto de categoría del rival?

Tenemos que salir con todo el respeto al Deportivo porque son un equipo de una categoría superior y lo normal es que ellos sean favoritos, pero las fuerzas se igualan en nuestro campo y vamos con la intención de pasar de ronda y enfrentarnos a un Primera en la siguiente eliminatoria.

¿Qué tipo de duelo esperas?

Un partido de eliminatoria, donde los dos equipos nos vamos a respetar y no vamos a arriesgar tanto como en uno de liga. Creo que el balón parado puede ser una faceta importante para decidir el partido.