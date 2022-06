​Alberto Quiles, el mejor de la temporada

Aún con el sabor amargo de la decepción del sábado, en una cita que estaba prevista después de la fiesta del ascenso que el deportivismo no pudo celebrar, el delantero del Depor Alberto Quiles recibió el trofeo Víctor Gómez Lage-dxt campeón que entregan este diario y la Federación de Peñas del Deportivo.



Es el trofeo de la afición, el que otorgan los peñistas con sus votaciones después de cada uno de los partidos de la temporada cuando eligen a los tres mejores.



No hubo discusión. El máximo goleador del equipo firmó 22 dianas este curso con el Deportivo en su primera temporada como jugador blanquiazul.



El acto de entrega del trofeo tuvo lugar en el Palacio de la Ópera, sede de este diario. El director de la publicación, Alberto Torres explicó que este premio, que ha alcanzado la undécima edición, “quiere poner en valor al mejor futbolista de la temporada” y ese ha sido “Alberto Quiles, máximo goleador del equipo en este curso y un jugador, sin duda, determinante en esta plantilla”.



“Iba a ser un día de celebrar pero, obviamente, todos estamos dolidos por no haber conseguido un objetivo que se merece la afición, la ciudad y, por supuesto, sus medios de comunicación locales. Para dxt campeón, como para todos, es complicado que el equipo que abre el periódico esté en la tercera división del fútbol nacional”, lamentó.





















“Gracias a vosotros, los que hacéis que este periódico esté en el quiosco cada día con vuestro trabajo, artículos y colaboraciones, nuestra cabecera sigue manteniendo ese orgulloso eslogan: ‘Primer diario deportivo de Galicia’. Primero y único, pero no solo en nuestra autonomía. Mantener un medio deportivo local en papel y a la vez en digital es un sueño que solo puede ocurrir en una ciudad como Coruña. En otras urbes como Valladolid, Santander, Gijón, Oviedo, Pamplona, Zaragoza, por poner un ejemplo. No tienen un dxt. Este milagro no podría suceder sin todos vosotros y, evidentemente, sin una ciudad y su área metropolitana, que nos ayuda, nos lee, y nos siente como suyos, como nos sentimos nosotros. Somos de aquí y para la gente de aquí”, abundó.



“Salimos de años muy duros y es evidente que el camino que tenemos por delante seguirá siendo igual de complicado, pero también tenemos la firme convicción de que vamos a conseguir que nuestro dxt vuelva a crecer. Seguiremos estando al lado del Deportivo y de su afición, y seguiremos siendo los portavoces del deporte que tenemos más cerca. Pondremos todos nuestros medios para ello”, indicó.



“Esos tiempos nos llevan a apostar por nuevas metas, como el fortalecimiento digital. También sabéis que Editorial La Capital, con nuestro ‘hermano mayor’ El Ideal Gallego, al frente, ha dado un significativo paso adelante en este sentido con los nuevos diseños de nuestras cabeceras digitales. En breve, acometeremos también sustanciales variaciones en dxtcampeon.com. Nuestro objetivo es y será siempre que nuestras lectoras y lectores lleguen a la mejor información posible de la mejor manera posible”, afirmó Alberto Torres.



Armando Palleiro, redactor de este diario, recordó los números de Quiles y su “aplastante victoria”. “A falta de cinco jornadas ya era ganador”, dijo.



Luis Martínez, presidente de la Federación de Peñas lamentó el palo “muy duro” que se llevó el Deportivo, pero también rescató el “ambiente” que hubo en Riazor, el “sentimiento de pertenencia” que quedó patente.



“Eso nos va a hacer más fuertes. Tenemos que intentar que la gente joven vaya a Riazor. Que anime a su equipo. El Depor es más que un sentimiento y esta es una afición de Champions”, sostuvo.