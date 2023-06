Alberto Quiles se despide del Depor y de su afición en sus redes

Alberto Quiles, por segundo año consecutivo pichichi blanquiazul, dijo adiós al Deportivo y a su afición en un vídeo colgado en su cuenta personal de Twitter, en el que se intercalaban imágenes de los seguidores blanquiazules, con momentos y goles del onubense.

El atacante aseguró que sólo le salían dos palabras, tras dos campañas con el cuadro herculino, 'perdón', por no lograr el ascenso a Segunda y 'gracias', por todo el apoyo y aliento mostrado.

Su mensaje, narrado por el mismo fue el siguiente: "Hola, deportivistas. Me hubiese gustado dedicaros otras palabras en este final de temporada. Sin embargo, en la vida no siempre actuamos según nuestros deseos, sino según las circunstancias que se presentan por el camino. Si echo la vista atrás estos dos años, me salen dos palabras. La primera es perdón. El año pasado rozamos el ascenso como siempre lo habíamos soñado, junto a vosotros. Pero el destino fue cruel. Este año lo intentamos de nuevo, pero no hemos sido capaces de conseguir lo que os merecéis. La otra palabra es gracias. Gracias por vuestro cariño desde el primer minuto, por alentar en los momentos buenos y en los malos. Jamás podré expresar con palabras lo que me habéis hecho sentir con vuestro cariño. Sois lo mejor del Depor, sin ningún tipo de duda. Me despido con sabor agridulce, pues a pesar de no lograr le objetivo, soy capaz de valorar lo que es jugar en el Deportivo. Un histórico de este país y con una calidad humana en cada una de las personas que es difícil de encontrar. Quiero agradecer a todo el club, desde los trabajadores menos conocidos, a los staff técnicos y a mis compañeros, con los que he compartido penas y alegrías. Espero que no pase un año más sin que el Depor vuelva a donde se merece. No sería justo para la ciudad ni para el fútbol. Deseo lo mejor de corazón. Más allá de donde me lleve el fútbol, siempre podré decir que soy un deportivista más", zanjó el futbolista andaluz.

Su destino será, a falta de oficialidad, el Albacete, verdugo del Depor en la campaña 2021-22 y que milita actualmente en Segunda división.

Ya recientemente, la semana pasada cuando se pasó por este diario para recoger el premio 'Dxt-Víctor Gómez Lage', que otorgan las peñas blanquiazules con sus votaciones, había expresado su gratitud por los dos años en la entidad, que hacían vaticinar un adiós que finalmente esta tarde se ha oficializado.