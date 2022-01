Alberto Benito, a la Cultural

Alberto Benito y el Deportivo separaron ayer definitivamente sus caminos al rescindir el central su contrato para fichar por la Cultural Leonesa por lo que resta de campaña.



Un adiós esperado, después de que el jugador llevase las últimas semanas entrenando en muchas ocasiones al margen (esta semana solo saltó al campo el martes, el resto de días había trabajado en el gimnasio) y que ayer volvía a causar baja. El motivo, su firma con el equipo leonés, rival del Depor en el Grupo I de la Primera RFEF, con el que ya se ejercitó precisamente en la jornada de ayer.



El lateral ya llevaba tiempo negociando su salida, concretamente desde principios de diciembre, según adelantó la web cazurreando.com, pero en las últimas semanas también se había interesado por su contratación la UD Logroñés. Este hecho supuso que las negociaciones se retrasasen unos días, pero finalmente han cristalizado y el jugador dijo adiós a la entidad blanquiazul, en la que no ha tenido continuidad.









115 minutos





El lateral no ha gozado de los minutos esperados en su demarcación, a pesar de que la lesión de Trilli, el primero por el que apostó Borja Jiménez en el lateral derecho le abrió las puertas de la titularidad.



Solo ha disputado 115 minutos, repartidos en 74 ante el Tudelano (0-2) en la segunda jornada del campeonato liguero y 41 en la cinco, en el encuentro que midió a los blanquiazules con Unionistas y que supuso la primera derrota de la campaña. Desde ese duelo, Benito no volvió a tener oportunidades con el primer equipo. Si bien es verdad que estuvo un periodo al margen debido a una lesión y al covid, el futbolista no ha contado con la confianza del míster, que optó por otros actores en el carril derecho. Ante el Calahorra Borja Jiménez colocó a Víctor García, contra el CD Badajoz el técnico de Ávil sorprendió con Diego Villares ejerciendo de improvisado carrilero y Adrián Lapeña defendió esa demarcación ante Unionistas.









Granero y Trigueros





Los centrales Borja Granero y Pablo Trigueros están en el mercado. Ambos comparten agencia de representación y, según ha podido saber este diario, han sido ofrecidos a diferentes equipos de la Primera RFEF.



Trigueros interesa al Atlético Baleares, que está entre él y Alberto Jiménez, del Tenerife. Si llegase una oferta en firme el Deportivo la estudiaría y, en el caso de que uno de los dos saliese, ya hay plan. Este pasaría por subir al primer equipo al central Dani Barcia, jugador destacado del Juvenil y habitual en las categorías inferiores de la selección.