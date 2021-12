La afición pide más delanteros en el mercado

El Deportivo lidera con cierto margen el grupo I de Primera Federación, Miku y Quiles forman la mejor dupla ofensiva y Mackay es el portero menos batido, mientras que en el centro del campo hay superpoblación y en la defensa tienen que esperar desde el banquillo futbolistas como Diego Aguirre, Borja Granero, Pablo Trigueros, Álvaro Trilli o Alberto Benito. Difícil mejorar, pero si pudiera hacerlo, la afición, al menos los cerca de 400 que participaron en una encuesta de este diario en Twitter, optarían por reforzar el ataque con un nuevo punta.





En unas horas, una muestra representativa de los seguidores del Deportivo se decantaría mayoritariamente por incrementar la nómina de delanteros. Miku y Quiles han llegado con ocho tantos al parón de Navidad y el canterano Noel López también presenta buenos números, aunque sus goles no crecen desde el 9 de octubre, cuando anotó la tercera diana del curso ante el Real Unión de Irún. Eso sí, como dijo el entrenador blanquiazul después del partido del pasado fin de semana en el Reino de León, es capaz de hacer “214 desmarques” y desgastar a las defensas rivales. Por eso le ha dado protagonismo en los últimos encuentros de la temporada como titular. Y eso a pesar de que no ha firmado por ahora su renovación.

















La encuesta

El 43 % de los que participaron en la encuesta apostaría por reforzar en enero la línea de vanguardia blanquiazul.





Un ocho por cien menos, el 35, optaría por algún centrocampista como refuerzo invernal. Una línea en la que hay excedente. En lo que se refiere a los pivotes, prácticamente no ha tenido protagonismo Josep Calavera, también ha jugado menos de lo esperado Juan Carlos Menudo, que llegó al equipo con un cartel de titular indiscutible, y también hay opciones variadas en los extremos, algunos más puros, como William de Camargo, y otros con más juego por dentro como Doncel o Mario Soriano. Entre esa posición y la defensa, concretamente el lateral derecho, está Víctor García. El valenciano se ha asentado como titular fuera de su demarcación natural por las circunstancias que se han dado con los laterales. Trilli, titular en la primera jornada, se lesionó después con la selección española sub-19, Jorge Valín fue intervenido de la cadera a la conclusión de la temporada anterior y Alberto Benito, el fichaje estival para el flanco diestro, acusó una pretemporada con confinamiento, una lesión de tobillo y problemas musculares.





En el otro perfil, Héctor Hernández ha cerrado prácticamente todas las vías de titularidad a Diego Aguirre y en el centro de la zaga Lapeña y Jaime Sánchez tampoco han dado mucha opción a sus suplentes. El 13 por cien de los defensas de los encuestados reforzarían la zaga.





Bajo palos, no hay discusión. O al menos pocos se acuerdan de esa posición. Solo el 9 por cien plantea un fichaje para el arco. Es indiscutible Ian Mackay, considerado el mejor portero de Segunda División la temporada pasada, pero podría genera más dudas su suplente, que por ahora no ha tenido más oportunidades que un partido de Copa del Rey, el que enfrentó al Deportivo con el UCAM Murcia. Pablo Brea no estuvo nada afortunado en aquel encuentro, pero desde el vestuario le respaldaron públicamente, tanto su compañero de posición como otros jugadores y el entrenador. Sin embargo, generó dudas sobre si la meta estaría a buen recaudo en el caso de que Mackay sufriera algún contratiempo.





A partir del 1 de enero, si se presenta alguna oportunidad de mercado, el Deportivo la estudiará, si bien se prevén más movimientos en lo que se refiere a la salida de jugadores, principalmente en el lateral derecho, donde el overbooking es evidente.