Adrián Lapeña, la incógnita en el regreso al trabajo

El Deportivo regresa esta mañana a partir de las 10.30 horas a los entrenamientos, tras la jornada de descanso de ayer, y lo hace con la duda en la situación del central Adrián Lapeña, que fue baja contra la UD Sanse, por sanción.



El zaguero estuvo toda la semana pasada con trabajo individualizado, debido a la gran carga de partidos que arrastra en este inicio liguero.



Y es que el defensa riojano, al margen de su expulsión en el 64 ante el Real Madrid Castilla y los 74 minutos que disputó contra el Pontevedra, jugó todo las restantes ocho jornadas, por lo que la semana de trabajo al margen pudo obeceder a un plan conservador. Al margen de cómo se encuentre esta semana, el cuerpo técnico del Deportivo mira con preocupación a la zaga pensando en Borja Granero.

Problemas continuos

El central valenciano no está teniendo fortuna en este curso. En pretemporada tuvo problemas en el tendón de Aquiles, a los que siguieron una lesión en el recto anterior y el último parte médico del que ha informado el Depor indica que el defensa sufre una lesión muscular en el gemelo izquierdo.

No obstante, desde los servicios médicos del club no se ha indicado el grado de la misma, por lo que no es posible indicar el número de semanas que le quedan de baja. De momento, el jugador está realizando trabajo al margen de sus compañeros.



El resto de jugadores se encuentran disponibles para Óscar Cano, que recuperó la pasada semana a Jaime Sánchez, titular contra la UD Sanse, ejerciendo en el lado derecho, con Pablo Martínez como central zurdo.

Los blanquiazules, salvo cambio de última hora por parte del ‘staff’ deportivista, se ejercitarán desde hoy hasta el viernes, este incluido, en horario matinal y en la Ciudad Deportiva de Abegondo, todos los días a partir de las 10.30 horas.



En esta ocasión el cuadro herculino no se ejercitará ningún día al abrigo del Abanca Riazor, donde suele entrenarse a puerta cerrada.