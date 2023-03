Adrián Ben, campeón de Europa de pista cubierta en 800 por tres milésimas

El gallego Adrián Ben se proclamó este domingo campeón de Europa de 800 en pista cubierta en Estambul (Turquía), al concluir primero, al esprint y por tres milésimas, una carrera en la que comenzó último y fue remontando puestos hasta los últimos metros.



Ben, en su tercera participación en un Europeo bajo techo, realizó una carrera muy táctica en la que fue ganando posiciones tras comenzar último. A falta de doscientos metros se metió entre los tres primeros y, atacando por fuera, llegó al esprint para ganar por solo tres milésimas (1:47.34) al francés Benjamin Robert, segundo. Tercero quedó el belga Elliot Crestan.



"He salido con fuerza. Vi que el resto salía muy fuerte. Intenté no ponerme nervioso porque hubo muchos toques en la carrera. A falta de 300 metros me frené pero pensé que o me ponía delante o se acababa todo. A falta de cien metros me vi segundo y como era mi sueño tener una medalla internacional di todo. Ser campeón de Europa es un sueño", dijo Ben, al término de la carrera.



El atleta gallego, pupilo de Arturo Martín, logró su primera medalla en un gran campeonato internacional absoluto tras concluir quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y el sexto puesto en el Mundial al aire libre de Doha 2019.