3-1. Con Lucas no basta

Somos ciclotímicos, sí. Hay que aceptarlo. El Deportivo nos ha llevado a esto. Un día parece que todo va bien y al siguiente, que no vale para nada. En Alcorcón quedó demostrado que solo con Lucas Pérez no basta. Las genialidades del ‘7’ estuvieron a punto de conseguir que el Deportivo sumara, con diez efectivos, en Santo Domingo. Pero no. Los madrileños aprovecharon la condescendencia blanquiazul, se quedaron los tres puntos, se llevaron el golaveraje y se acostaron líderes, con siete puntos de ventaja. No llegó la cuarta victoria seguida del Depor, de nuevo con dudas, dejando la evidencia de que tienen que llegar más fichajes si el objetivo real es el ascenso directo.



Óscar Cano apostó nuevamente por las soluciones de emergencia en los laterales. Deberían haber sido solo eso, pero tuvieron continuidad: Villares en la derecha y Pablo Martínez en la izquierda. Al francés se le vio incómodo, el lucense, mejor en ataque que en defensa, más aun si por delante tiene un delantero. Tapar así la banda es un problemón. El Alcorcón supo leer las lagunas defensivas del centrocampista pegado a la línea de cal. Las buscó con insistencia y las encontró.



La organización de los alfareros y las imprecisiones del Deportivo estuvieron a punto de costarle el primer disgusto a los coruñeses con solo dos minutos disputados. Chiki cruzó en exceso ante Mackay tras una pérdida del Depor en la salida del balón. Buen desmarque del delantero del Alcorcón, pero mala resolución, por suerte para el conjunto herculino, que fijó a Rubén Díez con Mosquera pero tuvo más problemas para marcar a Javi Lara. Y eso que los blanquiazules lo habían trabajado por la semana en Abegondo.



La primera amarilla del encuentro fue para un coruñés, pero exdeportivista, Pedro Mosquera, que la vio superado el cuarto de hora por ir tarde a un balón dividido que le había ganado Rubén.



Se intuía el miedo a fallar en ambos equipos. Podía pagarse caro. El Deportivo, sin brillantez ni juego, la versión apática habitual fuera del área, tuvo la mejor a los 25 minutos tras una jugada larga que empezó en un saque de banda de Villares y acabó él mismo. Por medias, un pase de Lapeña que superó todas las líneas y recibió el centrocampista a la espalda de la zaga para plantarse solo ante Jesús Ruiz, que se la sacó con el pie.



Las apariciones de Villares en ataque contrastaron con los problemas a la hora de tapar la banda, falto de ayudas. A los 38 minutos lo aprovechó el Alcorcón. En un balón filtrado por dentro, Pablo García acertó de primeras con un disparo al palo largo.



El Deportivo quedo aturdido y pudo irse al descanso con el segundo en contra a los 41 minutos con una doble ocasión del equipo madrileño. El centro de Morillas lo cabeceó en primer lugar Chiki con un escorzo, lo salvó milagrosamente Mackay con la mano izquierda y después fue Pablo Martínez el que evitó el remate franco de Bustos.



El conjunto herculino acabó el primer tiempo con muchos nervios. Los plasmó Lucas en sus protestas al colegiado que le costaron una amarilla. El ‘7’ siguió leyéndole la cartilla camino del vestuario, jugándose la segunda. Tuvieron que intervenir el delegado del equipo y Borja Granero.



Cano no retocó el once de vuelta al campo. Al Depor le costó encontrar huecos en el Alcorcón. Soriano lo logró a los 52 minutos, pero su disparo con la derecha fue justo a donde estaba el portero.



Lucas Pérez se quejó de un manotazo de Babin, acostumbrado a que el VAR revise en Primera, pero fuera del fútbol profesional solo queda el bar.



Villares, a pase de Jaime, volvió a aparecer en campo contrario pasada la hora de partido, pero Jesús Ruiz logró interceptar el cuero, y el míster blanquiazul introdujo el primer cambio: Svensson por Isi.



El Deportivo se quedó en inferioridad a los 64 minutos. Tras un error de Jaime tuvo que salir del área Mackay y no le quedó más remedio que sacar la mano para despejar un disparo de Álvaro Bustos.



Para que entrara Edu Sousa, el técnico sentó a Soriano. Pidieron roja los deportivistas por un derribo de Babin a Lucas. Habría que ver si siendo el último hombre. En todo caso, la falta en la frontal fue clave. El ‘7’, con el brazalete de capitán, la transformó por la escuadra. Un jugador de otra categoría.



El Alcorcón pudo marcar el segundo con un disparo de Javi Galán que sacó Edu Sousa. Chiki perdonó en el rechace y luego el guardameta salvó, bien situado, un remate picado de Juanma.



El Deportivo esperó otra genialidad de Lucas, como la que se inventó a los 84 minutos. Se fue de cuatro y obligó al portero a sacar la mano para provocar el primer córner del partido para el conjunto coruñés.



Con un partido de ida y vuelta en Santo Domingo, Berto, con espacio y tiempo en la frontal, lanzó un disparo ajustado al poste que superó a Edu Sousa. El Deportivo quedó en la lona y el Alcorcón supo cerrar el partido con un penalti de Lapeña que marcó Dalmau.