2-1. Cano mete la primera

El Deportivo arrancó tras el cambio de titularidad en el banquillo. No fue con solvencia en el marcador, pero sí en el juego en la primera mitad. El equipo llegó a tener dos goles de ventaja en tres minutos, entre el 39 y el 42, pero no sabe ganar sin hacer sufrir a Riazor. El Linares se metió en el partido antes del descanso y el conjunto blanquiazul lo pasó peor en el segundo acto. Hubo que aguardar hasta el minuto 96 para que los deportivistas sellaran el triunfo en el debut de Óscar Cano.



El nuevo técnico del Depor fue fiel en su debut al sistema de juego que más ha empleado en su carrera, el 4-4-2. Max Svensson, con una actuación destacada, fue la principal novedad de la alineación, aunque no la única. Regresaron al once Mackay, Olabe y Bergantiños y se cayeron de la formación inicial, respecto al último equipo que presentó Borja Jiménez, Edu Sousa, Villares, Kuki y Víctor Narro, baja por una fractura de los huesos propios de la nariz que le obligó a pasar por quirófano.



El Deportivo comenzó la etapa de su nuevo entrenador siendo (o pretendiendo) ser protagonista en el césped del Abanca-Riazor, donde la primera ocasión surgió en un saque de esquina que ejecutó Rubén Soriano y cabeceó desviado Pablo Martínez e los cuatro minutos.



El Linares, que se presentó invicto y con 19 puntos de 21 posibles, jugó sin presión mental pero con mucha presión física, buscando el error del Deportivo como el que apareció a los siete minutos tras un mal despeje de Lapeña que le quedó a Arnedo en la frontal del área. Su disparo salió a unos metros de la portería de Mackay y fue un aviso para Riazor, donde las dudas del equipo esta temporada convierten en susto cualquier llegada del rival.



El Deportivo quiso y propuso. Antoñito, desafortunado en el centro otras tardes, sirvió bien el primero, que conectó Svensson con la testa, abajo, algo desviado.



Agradecido a Cano por lo que supuso en su carrera, Rubén Díez se cargó de responsabilidad, buscó un disparo lejano, recibió el rechazo y filtró para Quiles en el segundo intento, pero el onubense disparó fuera.



El equipo de Alberto González resistió, sin demasiados apuros, la salida del Deportivo y contrarrestó con un buen posicionamiento y organización el primer planteamiento de Óscar Cano. Una falta de Svensson, que buscó el bote y la potencia, pero iba centrada, la atajó en dos tiempos Casado y, en el área contraria, Abeledo avisó con un chut con la derecha al lateral de la portería.



El Deportivo lo siguió intentando. Tejieron la pared Quiles y Antoñito para que el lateral buscara a Svensson, que remató de primeras, con la derecha, otra vez fuera de los tres palos en el minuto 38.



Segundos después se acabó la resistencia del Linares y la sequía de los delanteros del Deportivo, en concreto, de Quiles. La presión de Soriano y Rubén Díez en la medular tuvo premio, el balón lo interceptó Svensson, que condujo y la picó para el desmarque de su compañero de ataque. El pichichi del grupo I de Primera Federación la temporada pasada hizo lo que mejor le sale, aparecer sin estar y definió por debajo del portero.



Era el minuto 39 y en un abrir y cerrar de ojos se desató el Depor en ataque con el segundo, un pase atrás de Antoñito que no convirtió Soriano en el primer remate, tampoco Svensson en el segundo, pero sí Rubén Díez a la tercera.



Demasiado bueno para ser verdad con este equipo, 2-0 en el minuto 42. Así que una mala acción defensiva de Bergantiños ante Fermín la aprovechó el atacante del Linares para encontrar en el segundo palo, libre de marca, a Samu Corral, que anotó a placer antes de llegar al intermedio.

El Linares, a más

Modificó Alberto González el once inicial tras el paso por vestuarios y también retocó el posicionamiento. Fue a más y el Depor, a menos.



Sin cambios en el Deportivo en el inicio del segundo periodo, tampoco los hubo en las faltas laterales en contra de los blanquiazules. Ahí tendrá que trabajar Cano. La sirvió Sancrís y Caro la ganó por arriba aunque sin acierto.



Fueron momentos de dudas para el equipo herculino. Especialmente mal lo pasó Bergantiños.



Soriano rozó el tercero antes de que se cumpliera la hora de partido, pero le tapó bien Dani Perejón, y aun lo tuvo más cerca el mediapunta a los 67 tras un ataque de Svensson que continuó Quiles con una asistencia involuntaria (mal control). Casado se la sacó al madrileño con el pie.



El debutante como titular lo dio todo y Riazor le premió con aplausos cuando fue sustituido por Gorka Santamaría. Primer cambio a los 73 minutos.



El Deportivo aguantó el empuje del Linares, que quería llevarse un botín de su visita a A Coruña. El partido se abrió y los blanquiazules tampoco lo aprovecharon en una acción personal de Rubén Díez que se fue al lateral de la red.



Los deportivistas acabaron pidiendo la hora y se aferraron a las intervenciones de Ian Mackay. Fran García probó al arquero deportivista antes de que se cumpliera el tiempo reglamentario y Viaña, con un cabezazo en un saque de córner en el minuto 95 volvió a comprometer a los herculinos en una jugada con dos opciones de remate para los andaluces.



Al final, con sufrimiento, cómo no, el Deportivo y el deportivismo firmaron un triunfo que les mantiene quintos, a siete puntos del Racing de Ferrol, ahora líder en solitario, y les deja a cuatro puntos del Linares y el Córdoba y a uno del San Sebastián de los Reyes.