Zoo: “Ir a tocar a A Coruña y ver gente cantando en valenciano es muy bonito”

La sala Pelícano acoge hoy un concierto de los valencianos Zoo, en el que presentarán al público coruñés su último trabajo, “Llepolies”, al tiempo que repasan sus dos anteriores discos y para el que Toni Sánchez, “Panxo”, promete “mucho baile y mucha energía”.





¿Cómo nació “Llepolies”?

Llevábamos siete años ya rodando y teníamos claro que queríamos hacer un disco que redondeara los otros dos y que cerrara un ciclo, en el sentido artístico. Y nace tras tomarnos un año sabático de conciertos. Nos vamos a una casa rural, en 2020, y durante siete, ocho meses fuimos trabajando lentamente para que fuera el disco que siempre queríamos hacer. Siempre digo que este es el disco que los otros querían ser.





La energía y el baile que los caracteriza parece que choca con la idea que tuvimos hace poco de conciertos sentados.

Ahora ya lo llevamos bien, pero el año pasado fue muy raro porque presentamos un disco muy festivo en un contexto desfavorable, porque la gente sentada y con mascarilla no es la mejor situación para un concierto nuestro. Pero nos adaptamos y cuando es algo que le pasa a todo el mundo es diferente que cuando te pasa solo a ti, que tienes que aceptarlo. Era eso o quedarnos en casa.





Sus canciones se caracterizan por el mensaje, en esta ocasión más irónico. ¿Ese tono festivo facilita que cale o creen que lo diluye?

Pues es una buena pregunta, porque puede ser que lo diluya, o seguro que hay gente que cree que eso se diluye porque integras el mensaje en un contexto de fiesta y celebración. La verdad, creo que lo más importante es que cuando uno escribe tiene que ser honesto con su momento vital y a mí no me apetece estar cabreado todo el tiempo. Aunque haya motivos para estarlo, también creo que la gente lo está pasando mal y, aunque vayas a hablar de algo chungo, si se lo puedes dar de manera más amable. La gente también acude a la música para olvidarse de sus problemas del día a día. Pero, yo soy el que escribe las letras y tampoco me salía ponerme muy solemne o tremendo.





¿Cómo valoran el hecho de haber alcanzado el éxito que están teniendo cantando en valenciano?

No sé si lo llegamos a valorar lo suficiente. Hace ocho años, cuando empezamos, si nos hubiesen dicho que nos iba a pasar les hubiésemos dicho que ni de coña. Si acaba algún día, miraremos atrás y tomaremos conciencia de lo que logramos. Ir a tocar a A Coruña, Sevilla, Valladolid... y ver a gente cantando en valenciano, que se ha preocupado por entender las canciones, que lo valora, es muy bonito y es algo poco habitual en este país.