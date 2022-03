Tregua: “En un mundo tan materialista todo tiene un precio, menos el tiempo”

El Ágora será el escenario idóneo para que Tregua presente ante su público, el coruñés, su último disco “Lo urgente es vivir”, en el que recogen su esencia: el rock en directo y con el que también celebran sus “10+2” años, tal y como explica Mario García.





El disco se empezó a concebir antes de la pandemia

Lo teníamos en mente desde hacía tiempo. En marzo de 2019 grabamos el DVD, en el Inn Club, con 14 amigos invitados, y una vez le dimos forma, la idea era grabar el disco ese mismo año para publicarlo en 2020: el disco junto a este DVD, como regalo por nuestro décimo aniversario. Con la pandemia tuvimos que detener el lanzamiento, porque impedía presentar un disco tan importante para nosotros como merecía.







Así que el título “Lo urgente es vivir” no tiene nada que ver con la situación actual, pero se adapta perfectamente a ella.

Eso es, realmente el mensaje de la canción no deja de ser un mensaje genérico, pero quizá no nos paramos a pensar en ello, porque todo va muy rápido y no paramos a pensar en estas cuestiones. En una situación como esta es cuando piensas en qué rápido va todo, en el tiempo perdido durante esta parada obligada... El concepto del disco era ese y ya lo era antes. Estaba escrito en prepandemia y habla mucho del tiempo como un valor preciado. En un mundo tan materialista en el que todo tiene un precio, pues el tiempo no lo tiene.





Dicen que es el trabajo en el que se ven y presentan más fuertes.

Quizá sí, porque creo que una banda, después de diez años, ya es una banda madura, asentada que tiene ya claro los conceptos y el camino a seguir. Llevamos diez años presentando nuestro trabajo, viajando por España, y eso al final te pone la piel dura (ríe), porque te hace pulirte, crecer. Es un disco muy maduro en el que se refleja la integridad de lo que supone Tregua como banda.





En el estudio se trabajó de una manera diferente.

Fue novedoso llevar la grabación como la lleva Javi (Sanmartín), somos muy metódicos y meticulosos en lo musical, y él nos transmitió que no nos preparásemos todo, que le diésemos espontaneidad. Nunca lo habíamos hecho y el resultado es genial. Javi nos hizo ser valientes y lo que tiene que ver con arreglos surgió en el estudio y fue una sorpresa, no confiábamos en tener esa capacidad (ríe).





En el directo para el DVD contaron con 14 invitados, en el disco cuentan con Kutxi Romero. Se han rodeado de buenos amigos.

Me gusta decir que llevamos 10+2 años, porque la pandemia no la quiero contar (ríe), pero al final son años en los que nos hemos mantenido igualmente ahí, llevamos muchos kilómetros recorridos, y haces muchas amistades, amistades que además son de las buenas y de las verdaderas.