Teatro do Noroeste chega ao Teatro Rosalía Castro da Coruña coa peza ‘Último verán en Santa Cristina’

A lonxeva compañía de teatro galego Teatro do Noroeste regresa á cidade da Coruña para presentar o seu novo espectáculo, Último verán en Santa Cristina, o venres 20 de xaneiro, ás 20.30 horas, no Teatro Rosalía Castro. A peza de teatro político, con tintes autobiográficos, firmada polo dramaturgo Eduardo Alonso, está ambientada nos anos 60 e aborda as sensibles e conmovedoras lembranzas dun neno que vive a súa infancia na España franquista.



No texto, un rapaz de 12 anos realiza o tránsito da adolescencia á madurez, descubrindo a natureza da vida e da morte, a esencia do amor e do sexo e, sobre todo, un terrible segredo que oculta a súa familia de militares franquistas. Teatro do Noroeste regresa deste xeito á cidade herculina cunha proposta protagonizada por Xavier Estévez, Luma Gómez, Miguel Pernas, Maxo Barjas e Manuela Varela.



As estradas para gozar do espectáculo están dispoñibles a través da plataforma Ataquilla (https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/teatro/teatro-rosalia-castro/15055--ultimo-veran-en-santa-cristina-de-eduardo-alonso.html) e, os días de función, na billeteira do propio teatro.