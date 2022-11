Slipknot, Pantera y Ghost serán cabeza de cartel del Resurrection Fest 2023

Los organizadores del Resurrection Fest, uno de los festivales de hardcore y metal más importantes de España, confirmaron este miércoles que los grupos Slipknot, Pantera y Ghost, encabezarán el cartel de la próxima edición, que se celebrará entre los días 28 de junio y 1 de julio de 2023 en Viveiro (Lugo), junto a más de 80 bandas.

Según la información facilitada por los promotores del festival, Slipknot, la banda liderada por Corey Taylor, presentará en Viveiro su nuevo disco “The End, So Far”, en exclusiva para todo España, tras 4 años sin visitar la Península Ibérica.

También hará parada en Viveiro para toda España “la gira de reunión más esperada de la historia del metal, la de los americanos Pantera”.

“Uno de los conciertos más esperados para todos los fans del rock y del metal en todo el mundo será uno de los grandes atractivos de Resurrection Fest Estrella Galicia. Una oportunidad única e irrepetible para ver a Phil Anselmo, Rex Brown, Zakk Wylde y Charlie Benante, quienes descargarán su repertorio, lleno de himnos de la historia del metal en nuestro Main Stage”, informaron.

Por su parte, la banda sueca Ghost será “otro de los grandes atractivos de nuestra edición más ambiciosa hasta la fecha”, insistieron los promotores del 'Resu'. El grupo liderado por Tobias Forge “presentará su increíble espectáculo para festivales”, con el disco “Impera”, con el “que alcanzaron el número uno en las listas de ventas de nuestro país”.

Además de las tres bandas que encabezan ese cartel, se suman al programa “Papa Roach, una de las bandas de rock con más tirón a nivel público desde hace década”, que visitará “Viveiro por primera vez en la historia del festival”, así como “los ingleses de Architects, que volverán a ser uno de los grandes atractivos del Main Stage”.

Alter Bridge y Powerwolf serán “otros de los grandes nombres que actuarán en esta edición del festival, junto a bandas como Behemoth, The Ghost Inside, Fever 333, Motionless In White y Lacuna Coil, que completan la lista de los grupos del Main Stage confirmados por los promotores del festival en la mañana de hoy.

También está confirmada la presencia de Meshuggah, Amaranthe, Carpathian Forest y Pertubator, cuatro bandas que actuarán en el segundo escenario, junto a grupos como Belphegor, Blind Channel, Sleep Token o Vended, entre muchos otros.

La nota hardcore y punk la pondrán bandas como Hatebreed, Desakato (en su gira de despedida) The Baboon Show, Madball o Black Flag. Otros grupos confirmados son H2O, Rise Of The Northstar o Employed To Serve.

Por el Desert Stage “pasarán artistas ya confirmados de primera línea en sus respectivas escenas musicales”, como los belgas Amenra, los franceses Alcest, los alemanes Kadavar, los americanos Coven o los japoneses Mono, así como Lucifer, The Inspector Cluzo o Brutus, entre otros.

La próxima edición del Resurrection Fest será “la primera en su historia que el festival se desarrollará de manera completa durante cuatro días, con conciertos en los cuatro escenarios desde el próximo 28 de junio al 1 de julio”.

La decimoctava edición de Resurrection Fest Estrella Galicia será también la más multitudinaria hasta la fecha, con más artistas internacionales anunciados que nunca, 50 de los cuales nunca han actuado en el festival todavía.