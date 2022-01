Pepe Domingo Castaño: “El Pepe Domingo futuro anda por ahí, igual es una chica, no estaría mal”

Tras varias décadas entregando su voz a millones de personas, Pepe Domingo Castaño entrega ahora al público un recorrido por su vida, con el libro “Hasta que se me acaben las palabras”. Un título y una declaración de intenciones sobre su futuro en las ondas. Esta tarde, a las 19.00 horas, estará firmando ejemplares en la quinta planta de El Corte Inglés.





Hace un recorrido por prácticamente toda su vida, ¿hubo que dejar cosas fuera?

Cuando escribes vivencias tuyas, recuerdos, espigas entre ellos y eliges los que tienes más claros y que sabes cuándo pasaron, porque si no te acuerdas y vas a contar una mentira o vas a inventar algo, mejor no lo cuentes. Está todo lo que creí que debía estar para definir como soy yo.





Lo que genere el libro lo donará a Cáritas y Aesleme.

Sí, mira, cuando se escribe un libro con recuerdos íntimos, como la primera parte de este libro, creo que venderlo da un poco de repelús. No quería vender mis recuerdos, que respeto a quien los vende. Pero, lo mejor para pagar todo lo que la vida me ha dado, que ha sido mucho, quizá más de lo que merezco, era donarlo a gente que lo necesite.





Se presenta todas las semanas ante el público, pero, ¿cuesta abrirse como lo hace en el libro?

Cuesta, porque te puedes perder muchos detalles sin querer. Pero, como lo puedes ir revisando mientras lo vas escribiendo... no me ha costado nada escribirlo. Una vez que te pones, sale solo, el problema era ponerse.





Llama la atención que deja entrever que es una persona tímida, pero no le impide ponerse delante del micrófono todas las semanas.

Es curioso, sí. Pero lo sigo siendo. Lo que pasa es que uno sabe lo que es, por ejemplo, presentar una fiesta para la que te contratan. Antes de salir, yo tiemblo, porque hay público y está mirándote a ti, porque en el escenario estás solo tú, y tienes que convencer a toda esa gente de que eres un tipo simpático y que dice cosas ocurrentes, y a mí me acojona eso. Pero, en cuanto sales, ves a la gente y tienes el micro delante, se te quita, porque si no, no podrías trabajar. La timidez se cura trabajando, cuando haces lo que te gusta, esa timidez se va. Cuando no estás en un terreno como el trabajo, sigo siendo un tímido incorregible.





Fue partícipe de varias revoluciones en la radio, ¿cree que las nuevas generaciones apostarán por innovar en radio?

Yo creo que el Pepe Domingo del futuro debe andar por ahí, debe tener 18 o 20 años ahora. Y estará oyéndonos y queriendo ser lo que nosotros somos, lo único que le pido es que no copie, que no haga lo que yo he hecho. Eso se agota con la persona, no puedes seguir haciendo la misma radio que hago yo, tienes que ir a por otra cosa. Igual que yo inventé una manera de hacer publicidad, el que venga detrás que se invente otra manera de hacerlo, distinta a la mía. Pero debe andar por ahí el que me sustituya y, seguramente, hará una cosa brillantísima. Ojalá tenga suerte. Igual es una chica, o varias, no estaría mal un equipo femenino de gente que se divirtiesen haciendo publicidad, quizá es buena idea.





Al final del libro habla de un futuro incierto sin radio.

No sé cuándo voy a dejarlo... Hasta que me canse, pero no se cuando será. Me pregunto siempre cómo sería mi vida y me repito ¿qué coño hago? Ya he viajado, ya me conozco todos los campos de golf, ya no quiero escribir más... No puedo dejarlo, mientras tenga un hilo de voz, seguiré. Si un día hago el mejor programa de mi vida, ese día lo dejo, pero como somos muy exigentes, el mejor programa siempre es el de mañana, no lo veo claro (ríe).