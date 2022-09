Manuel Seoane: “Es un disco ‘made in Coruña’; composición, grabación y mezcla del álbum”

Guitarrista y líder de la nueva banda Delalma

Hace unos días se daba a conocer la nueva banda de Manuel Seoane. El guitarrista coruñés, que dirige sus propias escuelas de guitarra (Rock Guitar Experience) y es uno de los componentes de la mítica banda Mägo de Oz, da un nuevo paso adelante en su carrera presentando Delalma. Nuevo proyecto, pero formado por unos músicos ampliamente conocidos y de primer nivel, como Manu Ramil, teclista y ‘paisano’, de Ares o el asturiano Ramón Lage, que vuelve a las tablas después de diez años sin subirse a los escenarios.



Nos reunimos en la Ciudad Vieja, un lugar muy especial para el músico, donde vivió a su llegada a la ciudad. La noche y la plaza de Santa Bárbara son aliados perfectos para una sesión fotográfica, tras la que el artista nos cuenta las primeras impresiones tras la espectacular acogida que ha tenido la presentación de la nueva formación. De hecho, esta es la primera entrevista que Manu Seoane realiza sobre Delalma.

Menudo secreto ¿cómo has hecho para que casi nadie supiese de esta nueva banda y de sus músicos?

En estos tiempos en los que vivimos es cierto que es realmente complicado guardar un secreto. Con las redes sociales cualquier rumor o noticia se propaga en seguida y corres el peligro de no poder causar el efecto deseado a la hora de compartir una noticia de tanto alcance como ha sido la creación de Delalma. Todas las personas que estamos involucradas en esto hemos tenido que ser muy cautos y trabajar durante muchos meses en silencio; en la sombra.

Tenéis disco grabado, singles y vídeos listos y todo preparado para ‘despegar’. Un disco compuesto aquí, en Coruña, y vídeos con localizaciones muy importantes para ti.

Así es. Es un disco íntegramente “made in Coruña”. Tanto el proceso de composición, como el de grabación y mezcla del álbum, a cargo de Manuel Ramil en los estudios “Tercera Planta” en Ares, se han llevado a cabo aquí, en nuestro hogar. Así mismo todo el concepto audio-visual del álbum ha sido ideado en nuestra tierra. De alguna manera queremos decirle al mundo que Delalma ha nacido en A Coruña. Desde aquí partimos.

Muchos de los comentarios al conocer la composición de la banda hacían referencia al buen hacer en tu etapa en Burning Kingdom, pero esto es otra historia…

Efectivamente Burning Kingdom fue otra cosa. Tanto la estética musical como la visual son completamente diferentes. Aquella fue una época de mucho aprendizaje para mí; de muchas experiencias buenas y no tan buenas.



Sin embargo ahora estoy en otro momento de mi carrera. No me apetecía volver a eso a pesar de que mucha gente me lo ha solicitado. Es importante que un artista sea honesto consigo mismo para así ofrecer al público algo que realmente sea sincero y verdadero; algo que salga del alma.



Es importante que un artista sea honesto consigo mismo para así ofrecer al público algo que realmente sea sincero y verdadero; algo que salga del alma

Algunos hemos tenido el privilegio de escuchar o ver ‘alguna cosita’. Se viene un disco conceptual de una banda potentísima.

Nos hemos reunido cinco amigos. A partir de aquí te puedo decir que se trabaja mucho mejor en todos los aspectos. Si además de ser grandes músicos, son gente a la que puedes llamar “familia” todo es mucho mejor. Pasamos muchos meses fuera de casa y este factor es, al menos para mí, de suma importancia. A partir de ahí, lo que estamos creando es un universo alrededor de Delalma.



No nos vamos a limitar únicamente a mostrar canciones. Será un universo con una historia muy definida y queremos que la gente sea partícipe de esta historia; que se enganche con el personaje de la misma. Definitivamente pienso que a la gente le va a encantar.

Desde que se conoció la noticia no han dejado de surgir fechas. ¿Coruña o alrededores? Imagino que lo tienes entre ceja y ceja.

La reacción tanto del público como de promotores está siendo increíble. Únicamente hemos mostrado al mundo una fotografía de la banda y efectivamente nuestro manager está recibiendo ya muchas llamadas. Esto nos indica que hay mucho interés por parte de la gente y nos obliga a ser realmente responsables con el hecho de dar un show que responda a tales expectativas. Sin duda lo haremos.



Por otro lado, cualquiera que me conozca sabe lo importante que es para mí tocar en mi casa, en A Coruña. Más aún si cabe sabiendo que esta banda se ha formado aquí. Espero y deseo que podamos realizar una potente presentación aquí.



Ya tocamos hace unos meses con Mägo de Oz en Culleredo y la verdad es que fue realmente increíble; sin duda fue uno de los mejores conciertos que hemos llevado a cabo en esta gira española que venimos haciendo. La producción del show, de la cual se encargó Gandy, fue realmente exquisita.

Cuando se empiecen a emitir los primeros vídeos esto puede ser un no parar. Tiene que ser complicado estar con una banda como Mägo de Oz, con las escuelas…

Todo puede ser compatible si se lleva un buen orden de agendas y una cosa no entorpece a la otra. Este año incluso he vuelto a impartir clases en la escuela de A Coruña ya que echaba de menos esa otra faceta que tanto me gusta. Estoy seguro de que todo se podrá conciliar.



La reacción tanto del público como de promotores está siendo increíble. Únicamente hemos mostrado al mundo una fotografía de la banda y nuestro manager está recibiendo ya muchas llamadas. Esto nos indica que hay mucho interés por parte de la gente y nos obliga a ser responsables

Has compuesto letras y música de todo el trabajo, has participado mucho en el diseño de todo lo que rodea a Delalma, en la parte visual. Sabemos que eres un perfeccionista ¿satisfecho?

Mucho. Creo que a la primera escucha el público ya podrá percibir que Delalma es una banda con un carácter y un sonido realmente propios. Esto muchas veces el lo más complicado de conseguir en cualquier rama artística.



Y estoy contento porque realmente ese carácter del que te hablo ha surgido solo. De ninguna manera hemos buscado sonar a tal o a cual cosa. Nos hemos dejado llevar y ahora podrás tú mismo comprobar que sonamos “a otra cosa”; que tenemos una personalidad propia y marcada.



También por los motivos expuestos anteriormente, podría decirse que con la madurez que ya tienes (Ars Amandi, Lujuria, Burning Kingdom, Mägo de Oz) nos encontramos al Manuel Seoane adulto, más hecho, más artista.

Así es. Estoy en un momento realmente dulce de mi carrera. En este último año he estado de gira en Estados Unidos, México, Costa Rica, Ecuador, Chile…y por supuesto España. Hemos hecho un disco con Mägo que ya está cerca de ser Disco de Oro. Todo esto retroalimenta el carácter artista que uno pueda llevar dentro ya que no deja ser una muestra de agradecimiento por parte de los fans, que son lo mejor de todo esto. En ese sentido puedo decirte que me siento bien, más maduro y sin complejos. Esas sensaciones también quedan expuestas en este nuevo álbum.

Y estás volcado ya en el segundo de los trabajos de tu nueva banda porque los discos tienen su tiempo de composición, como la literatura, un cuadro… el arte…

Bueno, digamos que ese es mi trabajo: crear música. Todo lleva su tiempo. El proceso de composición no siempre es sencillo. Hay muchos momentos de frustración con los que uno ha de lidiar. Sin embargo disfruto muchísimo creando nuevas melodías.

Volviendo a este disco y para finalizar, ¿A quién se lo dedicarías?

Pues sin duda se lo dedicaría a mi compañera de viaje, a Tania. La composición de este primer disco de Delalma coincidió con una época algo turbulenta para mí a nivel personal y sin duda ella me ha ayudado mucho, cada día, a superar todos aquellos obstáculos y seguir creyendo en esto. Sin duda es para ella.