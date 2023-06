El coruñés Manuel Segade, nuevo director del Museo Reina Sofía

Manuel Segade se pondrá al frente del Museo Reina Sofía tras casi una década de éxito al frente del CA2M, el museo de arte contemporáneo de la Comunidad de Madrid, que ha conseguido el aval de público y crítica desde la periferia madrileña.



En diciembre de 2015 se puso a los mandos del CA2M, ubicado en una ciudad, Móstoles, del extrarradio madrileño, que ha conseguido poner en el mapa gracias a exposiciones sobre temas como la música, el humor, el arte textil, el “voguing” (danza inspirada en las poses de revistas de moda) o el feminismo.



Segade (A Coruña, 1977) es un crítico de arte que pertenece a una generación anterior a la de Borja-Villel, su antecesor.



El gallego no cuenta con un sello ideológico tan marcado en su trabajo como el de aquel, que apostó en sus dos revisiones de la colección permanente por un discurso anticolonial, feminista y ecologista e introdujo en el museo el arte indígena y otras formas de producción tradicionalmente excluidas del arte contemporáneo.



Segade se ha impuesto a una decena de candidatos, la mayoría extranjeros. En 2007, año en que Borja Villel ganó por primera vez el cargo, se presentaron casi el doble de candidatos, solo uno de ellos extranjero.



El proceso de selección del nuevo director del museo ha sido realizada por un comité de expertos, aunque quien finalmente ha tomado la decisión ha sido el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que mañana lo elevará al Consejo de Ministros.



Manuel Borja Villel abandonó el cargo enero tras 15 años al frente del museo; su salida coincidió con una campaña de desprestigio en varios medios de comunicación que él mismo atribuyó a una guerra cultural procedente de sectores de la derecha y la extrema derecha.



Segade es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela y cursó un Posgrado en Cultural and Visual Studies of the Art and Humanities Research Board en la Universidad de Leeds, Reino Unido (2004)



Es especialista en la obra de Juan Muñoz, de quien ha comisariado esta temporada dos exposiciones retrospectivas en Madrid con motivo de los 70 años del nacimiento del artista.



Entre 2005 y 2006 fue coordinador de contenidos de Metrònom Fundació Rafael Tous d’Art Contemporani de Barcelona. Entre 2007 y 2009 fue comisario en el Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago de Compostela y a lo largo de su carrera ha colaborado con instituciones como La Casa Encendida (Madrid), el Centre d’Art La Panera (Lleida) o el MUSAC de León.



Entre 2012 y 2014 fue comisario de Opening, una de las secciones comisariados de ARCO. Y durante dos décadas ha comisariado numerosas exposiciones en instituciones nacionales e internacionales.



Como docente ha destacado en el ámbito universitario e institucional con la organización de cursos y seminarios nacionales e internacionales y ha ejercido como profesor en programas universitarios de Sudáfrica y Brasil.



También ha sido tutor de comisariado y consejero del programa de posgrado en formación comisarial de la École du Magasin en el Magasin Centre National des Arts Plastiques en Grenoble (Francia).



Ha publicado artículos, catálogos y libros, entre los que destacan, “Narciso Fin de Siglo”, de la editorial Melusina (2008) o “Las Infinitas Especies”, de Espai d’Art Contemporani de Castellón (2014). Y es miembro fundador del European Art Assembly.



Cuenta con la distinción Una Gota MAV para el Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), por su compromiso con la igualdad de género (2022) y una mención especial en el Outstanding Museum Practice Award del CIMAN al Museo CA2M en 2021, por los proyectos desarrollados en respuesta a la pandemia en 2020.