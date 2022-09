‘Lúas de Outono’ homenaxeará hoxe a Saleta Goy no teatro Rosalía

Este serán (20.30 horas) a Fundación Manuel María celebra no teatro Rosalía de Castro a edición número trece de ‘Lúas de Outono’, a homenaxe anual a Manuel María, que este ano tamén renderá á súa compañeira de vida, Saleta Goy, recentemente falecida.



Durante a primeira parte do acto deste serán representarase o espectáculo teatral ‘A lúa vai encuberta’, con Tito Asorey, Melania Cruz, Vanesa Sotelo e Davide González. Trátase dunha obra baseada na peza homónima de Manuel María e que leva medio centro de representacións desde a súa estrena, hai aproximadamente un ano.



Trátase dunha peza que é un mestrado sobre a historia contemporánea da Galicia, desde unha óptica propia, mentres que, ao tempo, tamén é un chamamento á acción para modificar.



Ao remate desta representación teatral, Uxía Senlle cantará algún dos poemas que Manuel María lle dedicou á súa compañeira de vida, Saleta Goy, que o pasado 10 de setembro faleceu na cidade coruñesa.



As entradas para este espectáculo, que conta coa axuda e colaboración do Concello e da Deputación da Coruña, é gratuita. Non obstante, é preciso reservar previamente a localidade. Para iso é necesario escribir a contacto@casamuseomanuelmaria.gal ou contactar mediante Whatsapp no número de teléfono 698 17 76 21. No caso de que existan butacas libres antes do comezo, poránse a disposición na billeteira do teatro Rosalía.