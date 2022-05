“Lúa Nova”, la historia de superación de una joven oleirense

“Conozco a Natalia desde pequeña y siempre ha sido un ejemplo de superación para mí. Nos hicimos amigas en el grupo de baile y la he visto desenvolverse en cada etapa. Para mí siempre ha sido inspirador su esfuerzo y el de su familia por lograr que fuera independiente”. La periodista Irene Montero habla así de su compañera invidente en el Grupo de Baile e Gaitas Santaia (Santa Cruz) y que dio origen a Lúa Lóngora, la protagonista de su primera novela, “Lúa Nova” (Xerais).





Con esta obra, que acaba de salir a la luz y será presentada en As Torres de Santa Cruz el 16 de junio, Montero ganó el premio de novela corta Cidade Centenaria de Ribeira. “No me lo esperaba, yo escribí la novela porque me apetecía contar la historia de Natalia, pero hasta que ella y su madre la leyeron y les gustó no hice nada con ella”, señala la autora.





Destaca de su compañera que “nunca concibió como algo tan importante su ceguera, porque siempre ha hecho lo que ha querido hacer, como andar en bici o tocar la pandereta”.





“Capaces de todo”

Para Montero, uno de los problemas de la sociedad es creer que las personas con diversidad funcional “no son capaces”. “Todos tenemos discapacidades y capacidades, el error es pensar que alguien no puede hacer algo porque tiene alguna disfunción. En mi trabajo, en Octo Comunicación, pasamos tiempo con los usuarios de Pai Menni, en Betanzos, y querría que vieses cómo bordan, yo eso no lo haría ni de broma”, indica.





La historia de “Lúa Nova” es un trabajo de años al que Irene Montero dedicó más tiempo en la etapa del confinamiento. “Le di el impulso que faltaba y cuando tuve el visto bueno de Natalia y su madre me animé a enviarlo a concursos, ganando el de Ribeira. Luego la gente de Xerais, empezando por Fran Alonso, se portó genial conmigo”, dice la escritora.





La novela se pone en la piel de la Lúa Lóngora del futuro, fabulando sobre “cómo le haría frente a los miedos que a veces provoca la vida”, apunta Irene Montero. A pesar de que está escrita pensando en un público de cualquier edad, reconoce que podría encajar en el ámbito juvenil por los temas que trata, como la superación o la discriminación del diferente.





“Mis padres siempre me han sobreprotegido pero yo he ido logrando hacer lo que me proponía”, comenta Natalia Beade, que ya pide una segunda parte del libro. “Alguna gente me felicita, pero el mérito es todo de Irene”, indica.