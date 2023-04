III Concurso de Microrrelatos de El Ideal Gallego, homenaxe ao Día das Letras Galegas

Desde 1963, o Día das Letras Galegas marca o inicio do “Rexurdimento” cultural galego, converténdose así nun día moi especial para Galicia, no que se homenaxea cada 17 de maio a unha personalidade literaria referente do idioma.



Este ano, devandita homenaxe cae na figura de Francisco Fernández del Riego; escritor, intelectual e político español, recoñecido grazas ao seu traballo constante a favor da cultura galega.

Por terceiro ano consecutivo, desde El Ideal Gallego poñemos en marcha o “Concurso de Microrrelatos Homenaxe ás Letras Galegas”, deseñado este 2023 baixo a temática “Cartas a Galicia”, onde os participantes poderán escribir unha carta personalizada dirixida á nosa comunidade autónoma.

Participación

Para participar, só hai que rexistrarse na nosa web e deixar escrito un microrrelato sobre a temática “Cartas a Galicia” de non máis de 150 palabras, nun comentario nesta mesma noticia.

De entre todos os relatos recibidos entre o 29 de abril e o 10 de maio, elexirase o gañador mediante un xurado composto por membros de Editorial La Capital. Devandito gañador e os dous finalistas serán comunicados o 13 de maio a través desta web e incluídos na edición impresa do xornal do 14 de maio.

Ademais, o gañador levará un ebook valorado en 110€ e o primeiro e segundo finalista, un libro cada un de Francisco Fernández del Riego.



Valorarase a creatividade e orixinalidade dos textos recibidos.



Consulta as bases aquí e participa nos comentarios desta noticia.