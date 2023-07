HBO acapara las opciones de los Emmy con "Succession", "The Last of Us" y "The White Lotus"

La plataforma televisiva HBO logró hoy acaparar las candidaturas de los Emmy 2023 con tres de sus series "Succession", "The Last of Us" y "The White Lotus", como las más nominadas para esta edición, cuya celebración peligra por los conflictos laborales en Hollywood.



"Succession", el drama de la familia Roy que ha llegado ya a su fin, lidera por segundo año consecutivo las candidaturas y ha logrado 27, mientras que "The Last of Us" la ficción protagonizada por Pedro Pascal, suma 24, y "The White Lotus", la sátira de Mike White, tiene 23.



La única serie que le pisa los talones a estos títulos es la comedia "Ted Lasso" de Apple TV+ nominada en 21 categorías con su tercera temporada.



La Academia de Televisión ve peligrar la entrega de los premios, prevista para el 18 de septiembre, si hoy el sindicato de actores de Hollywood (SAG-AFTRA) decide sumarse a la huelga que protagonizan los escritores de la industria, quienes exigen por mejores condiciones de trabajo.



"Esperamos que las negociaciones en curso del gremio puedan llevar a una resolución equitativa y rápida", dijo Frank Scherma, presidente de la Academia, antes de presentar a los nominados de la 75 edición.



"Succesion" se supera

Después de conseguir 25 nominaciones en 2022, "Succession" se superó a sí misma con dos candidaturas más.



Los intérpretes de la multimillonaria y disfuncional familia Roy tendrán que luchar entre sí por un premio, porque la serie ha acaparado tres de las seis nominaciones a mejor actor en una serie de drama y cuatro de los ocho nominados a mejor actor de reparto en una serie de drama.



Las tres producciones más nominadas de HBO se enfrentan en la categoría a mejor serie de drama, junto con "House of the Dragon", de la misma plataforma, así como "Andor" (Disney+), "Better Call Saul" (AMC), "The Crown" (Netflix) y "Yellowjackets" (Paramount+).



El reconocimiento a la mejor serie de comedia lo disputan series ya galardonadas como "Colegio Abbott" (ABC), "Ted Lasso", "Solo asesinatos en el edificio" (Hulu), "Barry" (HBO), así como la última temporada de la 20 veces ganadora al Emmy "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon Studios).



No obstante esta categoría también incluye producciones nuevas como las primeras temporadas de "The Bear" (FX), "Jury Duty" (Amazon Studios), o "Miércoles", el fenómeno de Netflix.



La lista de mejor serie limitada la componen "Fleishman is in Trouble", "Daisy Jones and the Six", los títulos virales "Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story" y "Beef" y "Obi-Wan Kenobi", del universo Star Wars.



Pascal y Ortega

Para esta edición, el chileno Pedro Pascal se convirtió en el primer latino en postularse en la categoría de mejor actor de serie de drama desde que Jimmy Smits, de ascendencia puertorriqueña, lo lograra en 1999.

En dicho apartado el actor de 48 años se enfrenta a Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong, todos de "Succession", además de Jeff Bridges, de "The Old Man" y Bob Odenkirk, protagonista de "Better Call Saul".



Pascal, además, tendrá otras dos oportunidades de lograr un premio al haber sido nominado como mejor actor invitado de una serie de comedia por su participación en "Saturday Night Live" y mejor narrador por su trabajo en "Patagonia: Life On The Edge Of The World".



La actriz estadounidense de raíces latinas Jenna Ortega luchará por el título de mejor actriz de una serie de comedia, afrontando a otra de las favoritas y ya ganadora al Globo de Oro Quinta Brunson, creadora y protagonista de "Colegio Abbott", así como a Rachel Brosnahan que se despide en esta edición de su personaje Miriam Maisel.



El apartado de mejor actor de serie de comedia tiene entre su elegidos a Bill Hader, por "Barry", Jason Segel, por "Shrinking", Jeremy Allen White, por "The Bear", Jason Sudeikis, por "Ted Lasso" y Martin Short, por "Solo asesinatos en el edificio".



Huelga

Este miércoles se cumple el plazo de las negociaciones que la Alianza de Productores de Cine y Televisión está llevando a cabo con el sindicato de actores de Hollywood (SAG-AFTRA), y el resultado de ellas podría determinar el futuro de la gala mundialmente reconocida.



De no llegar a un acuerdo con los estudios, los actores se sumarían a la huelga delos guionistas paralizando en su totalidad la industria del entretenimiento estadounidense afectando eventos de talla internacional como los Emmy o la Comic-Con de San Diego.