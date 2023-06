Gadis refuerza su apuesta por la cultura con patrocinios a más de 50 festivales de música y cine

Supermercados Gadis ha reforzado su apuesta por la cultura, con el patrocinio a más de 50 festivales de música y cine, además de fiestas populares, eventos de arte, teatro, etc., en el marco de su plan de Responsabilidad Social Corporativa.



Así, en este 2023, la cadena de supermercados mantiene esa apuesta y volverá a colaborar con eventos ya consolidados, entre los que está O Son do Camiño. De hecho, más de 450 clientes de Gadis podrán disfrutar de este festival, que se celebra en Santiago del 15 al 17 de junio, de forma gratuita.



En el evento, Gadis contará con un stand propio de información, reparto gratuito de ‘merchandising’ y un ‘fotomatón’. Además, ofrecerá la posibilidad de adquirir snacks y otros productos en la ‘Gadis Snack Truck’.



La empresa también colabora con otros eventos destacados como Port América (Portas); el Planeta Sound Festival (Ponferrada); el FIV de Vilalba; el Festival de la Luz (Boimorto); el Atlantic Fest (Vilagarcía); el festival Revenidas (Vilagarcía); el Festival Sinsal (Redondela); la Carballeira de Zas o el Festival de Ortigueira.



Gadis también apoya citas culturales como el Festival de cine de Cans (O Porriño); el Play-Doc de Tui; el Ourense Film Festival; el Festival de Cine de Medina del Campo o la Seminci de Valladolid.



Por otra parte, en los últimos 20 años, Gadis ha editado más de 360.000 libros con motivo de la celebración del Día das Letras Galegas y, recientemente, ha lanzado un concurso microrrelatos para “dar voz a personas anónimas a través de la escritura”.



Finalmente, la cadena de supermercados ha reafirmado su “compromiso” con las fiestas y tradiciones populares, apoyando celebraciones como el Asalto ao Castelo (Vimianzo), la Festa do Percebe do Roncudo (Corme), la Festa do Albariño (Cambados), la Festa do Pulpo de O Carballiño o la Festa do Pulpo de Mugardos.