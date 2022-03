Fito Cabrales: “En el rock, al final, todos queremos lo mismo, enchufar la puta guitarra y empezar a contar cosas”

La situación sanitaria obligó a aplazar los conciertos en Santander, así que la doble cita del Coliseum los próximos 18 y 19 serán el inicio de gira de Fito & Fitipaldis, que vuelven a subir así a los escenarios tras dos años de pandemia, y lo hacen con nuevo disco bajo el brazo, “Cada vez cadáver”.





¿Cómo nació este trabajo?

Vaya preguntita, porque no sé muy bien como nacen los discos, la verdad (ríe). Quizá la respuesta sería con las canciones, cuando te emocionas. Lo difícil es tener una canción, porque luego entras en esa ilusión y concentración para seguir escribiendo. Yo puedo estar sin canciones la mayoría del tiempo, pero hay algo que hace clic y dices “sí, voy a empezar a ordenar estas frases”, y el día que empiezas a ordenar, vas viendo el momento en el que te emocionas y piensas en grabarlo. Es un proceso largo, pero no sé el momento exacto en el que dices, “tengo un disco”.





No se cumple entonces el mantra de encerrarse con sus musas a componer.

Sí que puedo compartir lo de las musas, pero también hay mucho a nivel personal, porque hay gente que está todo el rato grabando y escribiendo. En mi caso no, yo grabo un disco y pienso que ya nunca más voy a hacer uno (ríe), me dedico a tocar y otras cosas. Lo personal también afecta, yo tengo tres hijos, una vida que me gusta mucho... y a veces da pánico el ponerme a pensar en disco o gira, yo toco y escucho todos los días, la música es lo que envuelve mi cabeza, pero ese de pensar en grabar o en gira ya no está tan claro como cuando tenía 20 años, tengo que renunciar a mucho, no puedo girar y prestar la misma atención a mi vida, a mi familia, porque todo cambia muchísimo.





El disco se mueve al rockabilly, pero suena a los Fitipaldis.

Creo que hay un punto que no puedes obviar nunca y es que somos los Fitipaldis, escribo y canto yo. Siempre hago una lectura buena de eso, porque ¿a qué aspiras más que al éxito? Si alguien puede decir “esto suena a Fitipaldis”, eso es un tesoro. Luego es verdad que hay artistas que intentan variar más, explorar... y lo consiguen, y encima lo consiguen de buena manera, y con buena manera me refiero a que siguen siendo ellos. Porque una cosa es jugar a crear estilos, a que no te definan... porque a mí me gusta el rockabilly como dices, me encantaría tener una banda para tocar funk, pero no sería mi nexo de unión entre la música y la vida, sería solo un ejercicio técnico, divertido, pero no tendría la recompensa de que alguien lo escuche y diga “esto suena a Fitipaldis”.





Es un disco para escuchar de principio a fin, un reto en la época del streaming.

Es un sentimiento que tenemos la gente mayor (ríe), concebimos los discos como discos, no como canciones por separado. Seguimos pensando en discos como una obra que tiene un peso y creo que los seguidores lo agradecen, todo tiene un sentido.





Debe de ser una alegría volver a los escenarios.

Ya te puedes imaginar. Después de tanto tiempo esquivando cosas... y hasta última hora, porque el inicio nos ha pegado una hostia en la cara, pero el problema tiene solución y pudimos aplazar y no perder gira en Santander. Es una ilusión... me lo estoy imaginando, la grandeza del Coliseum, compartir la música... porque si no la compartes no tiene sentido. Llevamos meses intentando pensar que no somos autistas y que en algún momento nos escucharía alguien (ríe).





Pasaron muchos años de Platero, más de 20 con Fitipaldis, ¿se nota el paso del tiempo en el público?

La clave de la música pasa por la renovación del público. El rock es joven, tiene que enganchar a las nuevas generaciones, no puedes convertirte en una banda que toca solo para los que empezaron contigo, esos siguen contigo y eso es increíble. No tiene nada que ver como define el rock un joven a como lo define la gente de mi edad. El rock abarca desde Chuck Berry y U2, hasta el hardcore, al final, todos queremos lo mismo, todos enchufamos la puta guitarra y empezamos a contar cosas.