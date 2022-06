Fetén Fetén: “No hay amplificadores Marshall que puedan competir con unas pandeireteiras cantando”

El Museo de Estrella Galicia (MEGA) celebra hoy su tercer aniversario con una jornada para la que regaló todas sus entradas y en la que actuarán los castellanos Fetén Fetén.





¿Con qué se va a encontrar el público que los vaya a ver hoy al MEGA?

Fetén Fetén se basa en el amor a la música. Somos castellanos y nos gusta la música de nuestra tierra, pero en los últimos discos hemos hecho canciones y viajes por otros lugares, como Galicia, Euskadi... Lo que hacemos es una revisión de muchos ritmos y legados de la música tradicional pero siempre con una impronta divertida y bastante amena. Amenizamos estos conciertos con instrumentos raros, tocamos violín y acordeón, pero también el serrucho, sartenes, cucharas o instrumentos con materiales de reciclaje, un poco como homenaje a esos instrumentos que nos sorprenden, pero que son parte de los artilugios que usaba la gente cuando no tenía dinero para hacer música. Será un concierto para bailar, divertirse con timbres e instrumentos diferentes.





Además, contarán con invitados.

Hemos querido acompañarnos de dos músicos gallegos como Pedro Pascual y Xosé Lois Romero, que harán que el concierto tenga una impronta más galega.







Sartenes y cucharas, como la música de las casas de antaño.

El proyecto nace por querer hacer la música que nos gusta y siempre nos ha gustado la música popular. Una vez que abres esa veta, es tan grande, tan increíble, que te va nutriendo de sorpresas como puede ser las cucharas. Nosotros lo hemos hecho siempre por divertirnos. Lo que pasa es que, en estos tiempos, ya todo ha calado con un carácter de recuperación y supervivencia, porque estamos olvidando el legado de nuestros abuelos. Y es muy importante, en estos tiempos que nos gastamos miles de euros en tonterías, darnos cuenta de que, con unas simples cucharas, la gente bailaba en una cocina en Galicia. Por eso estamos aquí, si nuestros abuelos no hubiesen bailado un pasodoble, no estaríamos aquí, era la única forma de relacionarse en una época dura. Reivindicamos que lo que hacemos, además de lo lúdico, es un alegato por defender la tradición.





¿Ven un mayor interés por la música de raíz?

Supongo que todos los proyectos que tienen que ver con la música popular son bienvenidos, pero, cuando se mezcla con otras músicas más modernas, a veces, hay gente que las consume porque están esas músicas modernas. Eso no significa que no haya que celebrarlo y agradecerlo. Creo que la gente que no disfruta la música popular sin ningún tipo de mezcolanza o fusión, se está perdiendo algo increíble. Poder escuchar a unas pandeireteiras cantar, creo que tiene una potencia increíble que ningún tipo de estilo moderno puede tener. Eso es Rock & Roll (ríe). Creo que no hay amplificadores Marshall que puedan competir contra algo así. Hay que celebrar las nuevas tendencias, pero hay que reivindicar también que lo que hacían nuestros antepasados era muy moderno.





Traen su nuevo disco, “Cantables II”, en el que colaboran con multitud de artistas de otros géneros, ¿cómo nació?

Nuestra amistad con estos artistas viene de lo mismo, por el amor a lo popular. Hemos hecho a Fito cantar una ranchera y se lo pasó en grande. Son artistas que se basan en lo popular. El disco no tiene otra pretensión que poner sobre el tapete que gente conocida también se emociona con la música popular.





Cuando plantean a Fito una ranchera o a Rozalén un vals, ¿cuál es la reacción?

Que están encantados de poder participar de dos músicos que hacen música instrumental con un acordeón y un violín. Eso quiere decir que lo popular y lo de antes tiene todavía vigencia. No podemos dar la espalda a lo de antes. No podemos dejar caer la catedral de Santiago, y la música popular galega es más grande incluso que la catedral y no podemos dejar que se venga abajo. Es una responsabilidad que tenemos todos.