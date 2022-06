Eva Porto: “No podemos valorarnos por lo que los demás nos digan”

Con su experiencia en recursos humanos y en procesos de selección de empleo, la coruñesa Eva Porto ofrece en redes sociales consejos sobre como afrontarlos. En Tik Tok e Instagram le siguen más de 600.000 y 785.000 personas, respectivamente. Ahora, recopila toda esa información en una guía, “¿Qué hago con mi vida?”, su primer libro.





¿Cómo surgió la idea del salto al papel?

Empecé a compartir los consejos en redes, con videos muy cortos y quería darle como un hilo de continuidad a esos consejos. Si la búsqueda de empleo es un proceso con diferentes etapas, quería que la gente tuviera esos consejos en físico, con un principio y un final, y que puedan recurrir a ellos cuando tengan dudas, como una especie de guía de búsqueda de empleo.





No sólo da consejos, si no que también incluye experiencias propias.

Quería hacerlo más personal, menos frío. Cuando estamos en estos procesos pensamos que estamos solos y que las cosas que nos pasan nos pasan solo a nosotros. Me apetecía contar mis miserias (ríe) para que la gente esté más tranquila: vas a tener momentos bajos, es normal, a todos nos pasa.





Habla de sus miserias, pero ¿incluye todo lo malo que le ha pasado o dejó algo fuera?

En cada capítulo buscaba algo que lo ilustrara. Si tuviera que contar todas las cosas malas que me han pasado buscando trabajo, el libro sería gordísimo (ríe).





Enfoca parte del libro en el temor al ridículo, ¿hay mucho miedo al rechazo?

El libro está enfocado un poco a personas que puedan dudar de sí mismas o tener inseguridades. Lo he enfocado en como yo lo he vivido y yo sí que dudaba. Llegaba a definir mi éxito según lo que me pasaba. Me pasaba con los videos, cuando empecé no tenían “likes” y pensaba “buf, que malos son”, ahora que los ve la gente sí que son buenos, pero son los mismos. Por eso me parece superinteresante empezar a valorarnos por algo objetivo, no por lo que los demás nos digan.





En redes expande su público más allá de España, ¿ha notado diferencias en los procesos de selección con Latinoamérica?

Hay pequeñas diferencias, pero las estructuras son similares. He notado que allí piden la edad, que aquí está prohibido. Aquí las preguntas incómodas son ilegales, como hijos o embarazo, allí (Latinoamérica) las hacen directas.





Aborda la falta de preparación para estos procesos, ¿debería tratarse en el ámbito educativo?

Creo que hay que invertir un poco de tiempo, en la universidad o en bachiller, para orientar a las personas en el mercado laboral. A mi me pasó: acabé la carrera, el máster... ¿y ahora qué? ¿qué tengo que hacer?, no hay profesor que te guíe, no hay nadie.





¿Tiene proyectos para el futuro?

El proyecto nace en redes, pero queremos crear herramientas, como un escáner de currículums, alguna aplicación para hacer networking... queremos pensar cosas que ayuden a la gente, que cada vez sea más fácil buscar trabajo.